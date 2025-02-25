350 книг для детской библиотеки

Праздник дарения книг отмечается 14 февраля и не имеет ровно никакого отношения к известному католическому святому. Хотя этот день вполне можно посвятить всем влюбленным в книги и чтение. Гатчинская детская библиотека не ограничивает своих дарителей одним днем и отмечает праздник книгодарения в течение всего февраля, чтобы у читателей и почитателей хватило времени. Детские книги в хорошем качестве принимаются ежедневно – достаточно просто принести их в библиотеку и положить на специальный столик.

Ежегодная акция Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) «Дарите книги с любовью» проходит в девятый раз, но впервые гатчинская библиотека получила такой шикарный подарок: около 350 детских книг в отличном состоянии, среди которых много абсолютно новых, с яркими обложками и иллюстрациями. 20 февраля заместитель директора Центра международных гуманитарных связей при комитете по социальной политике Санкт-Петербурга Валерий Мартынов привез в библиотеку несколько коробок с книгами, собранными специально для гатчинской детской библиотеки. Интересны они будут, по большей части, маленьким читателями.

- В свое время мы сделали для РГДБ список книг, необходимых нашей библиотеке, и в подаренной нам коллекции эти книги есть, – говорит заведующая Гатчинской детской библиотекой Елена Коренева. – Акцию «Дарите книги с любовью» мы проводим каждый год и адресуем ее, прежде всего, нашему давнему партнеру – благотворительному фонду «Теплый дом» и детскому реабилитационному центру «Дарина». «Теплому дому» больше всего необходимы небольшие книжки для самых маленьких, мы передаем им собранные в рамках акции книги, и подопечные фонда их потом разбирают.

Я хочу сказать большое спасибо гатчинцам: люди приносят в библиотеку книги, которые им уже не нужны – дети выросли, а здесь эти книги будут востребованы следующими поколениями. Конечно, мы берем только то, что надо для библиотеки, но у нас есть буккроссинг: на отдельном стеллаже стоят книги для обмена, которые одни люди приносят, другие забирают. Это тоже поддержка семейного чтения.

Как пояснила Елена Александровна, сама библиотека старается приобретать книги, которые до книжной торговли в Гатчине, как правило, не доходят. Это книги небольших издательств, выпускающих очень хорошую литературу маленькими тиражами. Соответственно, цена у этих книг высокая. Например, издательство «Пять четвертей» пропагандирует творчество начинающих писателей, в год они выпускают всего около 15 названий. На полках библиотеки можно найти настоящие раритеты. А книгодарение помогает пополнять фонд литературой, востребованной во все времена.

Акция «Дарите книги с любовью» продлится до конца февраля, но детская библиотека г. Гатчины принимает книги и в течение года – в хорошем состоянии и после 2020 года издания.

Инициаторы акции книгодарения – Российская государственная детская библиотека и Ассоциация «Растим читателя» – проводят её при поддержке Минкультуры России, Российского книжного союза и Ассоциации книгораспространителей.

Екатерина Дзюба