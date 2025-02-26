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Ленобласть улучшает жилищные условия участников СВО

По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко региональный комитет по ЖКХ разработал проект областного закона о субсидировании покупки жилья семьям погибших и инвалидам-участникам СВО, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Рубрики:  Общество

«Ленобласть берется за решение всех вопросов, которые ставят участники СВО. Улучшение жилищных условий — не исключение. Комитет по ЖКХ подготовил проект областного закона о предоставлении субсидии на покупку жилья семьям погибших и инвалидам-участникам СВО, признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий. При этом ограничения по уровню дохода семьи и районная привязка для покупки квартиры отменены. Также поручил подготовить обращение в правительство России с просьбой рассмотреть возможность предоставления льготной ипотеки участникам СВО, усовершенствовать механизм предоставления земельных участков участникам СВО и усовершенствовать механизм взаимодействия с арендаторами лесного фонда по выделению участникам СВО древесины по льготной стоимости для строительства домов», – рассказал Александр Дрозденко.