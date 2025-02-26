«Мой герой СВО 47»: награды нашли героев

В концертном зале «Экспофорума» собрались участники спецоперации и их близкие со всего региона, ветераны и военнослужащие, члены правительства Ленинградской области, депутаты, представители общественных, патриотических организаций, сотрудники регионального отделения фонда «Защитники Отечества», волонтёры, молодежь.

В фойе были развернуты выставки, посвященные героям нашего времени, в том числе экспозиция с работами призеров и победителей архитектурного конкурса на создание мемориала погибшим участникам СВО – нашим землякам. Памятник планируется установить во Всеволожском районе.

На пути к Победе

С приветственным словом и поздравлениями с Днем защитника Отечества выступили почетные гости: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель областного Законодательного собрания Сергей Бебенин, сенатор Сергей Перминов, депутаты Госдумы РФ Ольга Занко и Светлана Журова.

Александр Дрозденко напомнил прежнее название всенародно любимого праздника 23 февраля – День советской армии и Военно-морского флота, и как точно это отражает суть легендарной фразы императора Александра III: «У России два союзника – армия и флот»:

- С тех пор ничего не изменилось: Россия по-прежнему надеется только на своих защитников, которым мы сегодня отдаем дань уважения, говоря с достоинством и честью о наших героях специальной военной операции, - сказал Александр Юрьевич и объявил минуту молчания в память

о тех, кто уже не вернется с полей сражений – кто отдал жизнь, защищая Отечество.

К землякам обратился сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов:

- Идут века, и в нашей истории мало что меняется, мы всегда платим за свою независимость очень высокую цену. Храни Господь ребят, которые сейчас работают на линии, на пути к нашей победе нам всем – терпения и веры, мужества и сил. Здесь, в Ленинградской области, команда губернатора делает все возможное и подчас невозможное, чтобы обеспечить бойцов всем необходимым, создать условия для возвращения ребят. Когда победа наступит – а она обязательно наступит, мы все вместе пойдем дальше, потому что так, как было раньше – нельзя. Будет по-другому – сильнее, быстрее, мужественнее, честнее, потому что время заставит нас работать именно так. С праздником – с Днем защитника Отечества, и пусть наша победа случится как можно скорее!

«Герои Команды 47»

На праздничной церемонии губернатор Александр Дрозденко объявил о старте региональной управленческой программы для ветеранов СВО «Герои Команды 47». Регистрация для участия в программе для обучения и последующего трудоустройства на управленческие должности в Ленобласти открылась на платформе «Россия – страна возможностей» и продлится месяц. После конкурсного отбора 47 ветеранов СВО будут включены в кадровый резерв и станут членами региональной команды – сотрудниками муниципалитетов, органов исполнительной власти, госпредприятий и учреждений администрации Ленинградской области.

Но поскольку не каждый может и хочет быть руководителем, губернатор анонсировал ещё одну региональную программу, стартовавшую в Ленобласти: гарантированное трудоустройство каждого участника спецоперации, в зависимости от его желаний и возможностей. «А если возможности совпадут с желаниями, мы готовы обучать, переобучать, давать новую специальность – делать все возможное, чтобы каждый наш герой нашел свое место в большой ленинградской семье», – подчеркнул Александр Юрьевич.

В этот день было много награждений. Благодарность главы региона получили скульпторы и архитекторы, победившие в конкурсе на создание памятника героям СВО, а также организаторы конкурса от Союза художников Ленобласти и комитета градостроительной политики.

Александр Дрозденко вручил государственные награды ленинградским героям СВО. Медаль «За отвагу» получили Василий Доронин, Вячеслав Маленков и Владимир Соколов. Медаль «За храбрость» II степени вручили Михаилу Малякову, медаль «Участнику специальной военной операции» – Илье Кравчуку и Александру Юрьеву.

- Когда приходит время, каждый мужчина встает на защиту Родины. Этим сильна наша страна. И поэтому 23 февраля мы поздравляем не только ветеранов Великой Отечественной войны, участников спецоперации, но и мальчишек, которых тоже растим настоящими защитниками Отечества, – сказал глава региона.

«Мой герой СВО 47»

Почетные гости мероприятия вручили награды юным жителям Ленинградской области – призерам и победителям патриотического конкурса «Мой герой СВО 47». В конкурсе приняли участие более 200 человек в возрасте от 7 до 23 лет. Ребята выполняли творческие работы в разных жанрах: ТВ-сюжет, радиосюжет, видеоролик, статья, посвященные своим родным и близким – тем, кто сегодня принимает участие в спецоперации.

В каждой возрастной группе было три призовых места. Ребята снимали видео, записывали ролики, посвященные отцам, братьям, землякам, вкладывая всю душу и весь свой творческий потенциал. Александр Дрозденко уверен: эти работы должны увидеть все жители России: «Это очень важно. Необходимо собрать работы призеров и победителей, чтобы создать книгу или фильм. Очень важно сегодня поддерживать наших бойцов там, в зоне СВО, делами. И у нас, у ленинградцев, это получается».

Среди призеров конкурса – ученица Гатчинской школы

№ 4 Кристина Немирич. В номинации «Телесюжет» она получила диплом за 2 место в возрастной категории от 7 до 14 лет.

Кристина представляет школьный медиацентр «Реалисты № 4».

- Мы решили посетить могилу и почтить память выпускника нашей школы Олега Градусова, погибшего в спецоперации, – рассказывает Кристина Немирич. – С нами были его учителя и отец, они нам рассказали, каким человеком был наш герой – добрым, очень активным, и мы, в итоге, сняли об этом телесюжет.

Весь 7-1 класс – юнармейцы и активные участники медиацентра, которым руководит его создатель – классный руководитель Илона Сергеевна Урасова.

- Мы решили снять телесюжет, смонтировать, озвучить и принять участие в конкурсе «Мой герой СВО 47». В итоге заняли второе место. Кристина получила награду как наиболее активный участник создания телесюжета, но работа была коллективной. Характерно, что Олег Градусов – выпускник школы № 4, а его отец – Бронислав Иванович Градусов – в свое время был учителем истории в нашей школе. Наш юнармейский отряд 7-1 класса взял на себя обязательство ухаживать за захоронениями героев – выпускников школы № 4 на гатчинском городском кладбище на ул. Солодухина, где есть еще одна могила участника боевых действий – выпускника нашей школы Павла Козлова, погибшего в Чечне в 1995 году.

На торжественном мероприятии 23 февраля призеры и победители конкурса «Мой герой СВО 47» получили дипломы, подарки и денежные сертификаты.

Екатерина Дзюба