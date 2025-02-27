Депутаты и полиция Ленинградской области: вместе за безопасность региона

По словам Сергея Музыки, уровень преступности в Ленинградской области остается ниже среднероссийского – 1083,6 преступления на 100 тысяч населения против 1308 в среднем по стране. При этом общее количество преступлений сократилось на 12,5%. Докладчик отметил, что одним из значимых направлений работы остается миграционный контроль. Так, за год было вынесено 10 104 запрета на въезд в Россию – это в три раза больше, чем годом ранее. Были также усилены меры по борьбе с экономической преступностью, строгий контроль осуществлялся за сохранностью бюджетных средств, направленных на реализацию национальных проектов.

– В регионе остро стоит проблема IT-преступности, на которую приходится уже 37% от общего числа преступлений, - отметил в ходе доклада Сергей Музыка. – Причем 30% жертв мошенников – граждане пенсионного возраста. За 2024 год полицейские в этой сфере выявили 954 преступника, среди которых 19 участников организованных преступных групп.

Значительных результатов удалось добиться в борьбе с наркопреступностью: были ликвидированы 29 интернет-магазинов, выявлено 35 нарколабораторий, из незаконного оборота изъято 739 кг наркотиков.

В заключительной части выступления Сергей Музыка подчеркнул, что взаимодействие с властями Ленинградской области в 2024 году велось на высоком уровне. Главным Управлением было приобретено 68 единиц автотранспорта, введено в эксплуатацию здание 97 отдела полиции в городе Кудрово, а также завершено строительство комплекса зданий ИВС общей площадью около 2000 кв. метров в Выборгском районе.

При этом в ведомстве не планируют останавливаться на достигнутом – уже ведется активная подготовка к предстоящим мероприятиям:

– Особое внимание сегодня уделяем подготовке к знаковым для всех нас событиям – празднованию 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и выборам губернатора Ленинградской области в сентябре 2025 года. Приоритетными направлениями остаются предотвращение попыток срыва подготовки и проведения торжественных мероприятий, противодействие диверсионно-террористической деятельности, незаконному обороту наркотиков, преступности в сфере экономики и информационной безопасности, а также укрепление системы профилактики правонарушений.

Однако, как отметил выступающий, выполнение поставленных задач осложняется дефицитом кадров – некомплект личного состава, особенно в подразделениях, непосредственно взаимодействующих с населением, уже достигает порядка 20% из-за недостаточного уровня материального стимулирования.

По итогам выступления последовали вопросы от депутатских фракций. Они касались как профилактики безопасности дорожного движения, так и наиболее фундаментальных тем, связанных с кадровой политикой ведомства, трансформацией его работы и ролью Законодательного собрания в повышении эффективности работы и благополучия сотрудников правоохранительных органов.

Так, депутата фракции «Справедливая Россия – За правду» Александра Смирнова интересовал вопрос, проводятся ли сотрудниками ГИБДД с участием работников дорожных служб мероприятия, направленные на выявление нарушений и повреждений дорожного полотна. Сергей Музыка ответил, что в каждом подразделении Госавтоинспекции сегодня имеются специализированные отделы и группы, занимающиеся именно этой проблематикой. Коллега по фракции Валерия Коваленко просила уточнить, какие меры принимаются для профилактики правонарушений, совершенных мигрантами: по данным Следственного комитета, число таких преступлений в 2024 году выросло на 40%. Сергей Музыка ответил, что ведомство ведет «колоссальную профилактическую работу с мигрантами», при этом особое внимание уделяется контролируемому самовыдворению мигрантов.

Следующий вопрос о мерах, которые планируются для заполнения недостающих штатных позиций в подразделениях территориальных органов внутренних дел, озвучил Андрей Лебедев. Сергей Музыка подчеркнул значимость таких факторов, как денежное довольствие, социальные гарантии и условия службы для привлечения граждан на работу в органы правопорядка. Также в качестве основных были названы меры по увеличению набора сотрудников, включая информационные кампании, публикации вакансий и улучшение условий службы для удержания действующих работников.

Депутат ЗакСа Станислав Еремеев также выразил обеспокоенность нехваткой участковых в муниципальных образованиях Ленинградской области. Он отметил, что среди тем, поднимаемых гражданами, вопросы обеспечения правопорядка и наличия «человека в форме» зачастую являются наиболее актуальными.

В свою очередь, депутаты-единороссы Михаил Коломыцев, Андрей Гардашников и Никита Коваль рассказали о том, что большинство жителей Ленобласти тревожит рост кибермошенничества, в особенности, число случаев запугивания детей в Интернете. В связи с этим, парламентарии уточнили, какие спецподразделения занимаются этими преступлениями в регионе, запросили информацию о статистике раскрываемости подобных правонарушений и мерах профилактики киберпреступности. По словам докладчика, на базе Главного управления созданы подразделения по борьбе с киберпреступностью, бесконтактными и контактными видами мошенничества, а также IT-преступлениями в экономической сфере. Регулярно их сотрудники проходят обучение и повышение квалификации, а для профилактики ими используются информационные телеграм-каналы, пресс-конференции с сотрудниками профильных ведомств, разъяснительные кампании и многое другое.

В завершение отчета депутаты высказали свои пожелания и предложения. Так, например, Александр Перминов призвал коллег задуматься над "возвращением к закону о муниципальной полиции", чтобы население чувствовало себя по-настоящему защищенным. Надежду на дальнейшую плодотворную работу и принятие эффективных мер выразили также Иван Апостолевский и Андрей Лебедев. С заключительным словом выступил Олег Петров, председатель постоянной комиссии по законнности и правопорядку:

– Все проблемы, которые озвучили депутаты, сегодня, безусловно, есть в нашем регионе. В частности, согласен с тем, что необходимо вернуть "человека в форме" на землю. Кроме того, как никогда актуальна угроза распространения наркотиков, в связи с чем нам совместно с ГУ МВД России предстоит выполнить большой фронт работы. Население Ленинградской области должно видеть, что мы поставили надежный заслон от всех возможных угроз и опасностей, – подытожил Олег Петров.

Врио заместителя начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Музыка поблагодарил областной парламент за конструктивные предложения и большую осведомленность о работе региональной полиции, подтвердив готовность к дальнейшему взаимодействию.

Анастасия Игнатович, пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области