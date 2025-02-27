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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 28 февраля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 28 февраля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

28.02.2025 с 10: 00 до 17:30

Вырицкое ГП:

п. Чаща: ул. Первомайская, ул. Мира.     

 

28.02.2025 с 10:00 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Куйдузи,

д. Лайдузи,

д. Кезелево,

д. Пеушалово, 

СНТ «Волна»,

СНТ «Автовец».

М-в Куйдузи

 

28.02.25 с 10:00 до 16:00

п Пудость 

котельная, администрация

ул. Половинкиной (частично)

ул. Молодежная

ул. Зайончковского (частично)

 

28.02.25 с 10:00 до 16:00

Новосветское СП

п Новый Свет массив 52, 

промзона

 

28.02.25 с 09.30 до 16:20

Рождественское СП

с. Рождествено,

ул. Заводская

ул. Песчаная

магазин Пятерочка, аптека, ДК

 

27.02.25 с 09:00 до 15:4528.02.25 С включением на ночь

г. Гатчина:

ул. Сандалова д. 1А