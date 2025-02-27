Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 28 февраля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 28 февраля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
28.02.2025 с 10: 00 до 17:30
Вырицкое ГП:
п. Чаща: ул. Первомайская, ул. Мира.
28.02.2025 с 10:00 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Куйдузи,
д. Лайдузи,
д. Кезелево,
д. Пеушалово,
СНТ «Волна»,
СНТ «Автовец».
М-в Куйдузи
28.02.25 с 10:00 до 16:00
п Пудость
котельная, администрация
ул. Половинкиной (частично)
ул. Молодежная
ул. Зайончковского (частично)
28.02.25 с 10:00 до 16:00
Новосветское СП
п Новый Свет массив 52,
промзона
28.02.25 с 09.30 до 16:20
Рождественское СП
с. Рождествено,
ул. Заводская
ул. Песчаная
магазин Пятерочка, аптека, ДК
27.02.25 с 09:00 до 15:4528.02.25 С включением на ночь
г. Гатчина:
ул. Сандалова д. 1А
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.