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Ленобласть готовится к 80-летию Великой Победы

​Оргкомитет Года Защитника Отечества и Года Команды Победы в Ленинградской области выработал единый план мероприятий тематического года и 80-летия Великой Победы.

Рубрики:  Общество

В план включено сотни мероприятий - от адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, участникам СВО и их семьям до открытия новых мемориалов и муралов, проведения Вахты памяти, эстафеты Вечного огня, организации патриотических концертов и фестивалей.

«Тематика года отражает наши главные приоритеты — патриотизм, преемственность поколений и уважение к защитникам Отечества всех поколений. В этот год для нас особенно важно сконцентрировать усилия и заботу вокруг ветеранов, инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции, их семей», — отметил губернатор Александр Дрозденко на заседании.