Военные пенсионеры получат прибавку к пенсии исходя из реальной инфляции

До этого военные пенсии были увеличены с 1 октября 2024 года на 5,1%. С 1 марта этого года военные пенсионеры получат уже проиндексированные выплаты с учетом нового коэффициента. Доплату за январь и февраль начислят одновременно с мартовской пенсией. Средний размер военных пенсий после индексации составит 43 тыс. руб.

Довести индексацию военных пенсий до указанной величины предлагается за счет увеличения доли денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии. Этот показатель повышается с 89,83 до 93,59%. Это и приведет к суммарному увеличению военных пенсий на 9,5% в течение года. В соответствии с законом о бюджете России на 2025 год военных пенсионеров ждет еще одно повышение: в октябре 2025 года предусмотрена индексация денежного довольствия военнослужащих на 4,5%. "И, как следствие, военные пенсии также будут увеличены на эти же параметры", - сообщил ранее глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

С 1 марта увеличатся пенсии и у других категорий правоохранителей: полицейских, пожарных, судебных приставов, сотрудников Федеральной службы исполнения наказания, Росгвардии. Как заявила замминистра обороны Анна Цивилева, вдовы военных тоже будут получать повышенную пенсию - новый закон касается и их. Всем вышеуказанным категориям, по ее словам, "доплата будет произведена вместе с пенсией за март, то есть 1 марта все получат эти выплаты".

Многие бывшие военные или правоохранители получают две пенсии - военную и гражданскую. Это относится к ситуациям, когда человек до или после службы трудился также на обычной гражданской работе. В этом случае у него появляется право на вторую, стандартную страховую пенсию.

“Российская газета”

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