Большое счастье большой семьи

Читатель, будем знакомиться с детьми в том порядке, который установила Ева – девочка в нарядном платье, которое делает ее похожей на красивую куклу. Она сразу берет на себя инициативу. Двумя руками сначала показывает на себя: «Меня зовут Ева, мне восемь лет». Потом наступает черед самой маленькой девочки: «Это Наталия. Ей один год». Четырехлетний Платон, одиннадцатилетний Кирилл, и одноглазый кот Васька, как представители сильной половины человечества, знакомились со мной в последнюю очередь.

Мы в гостях у Ксении Петровой. Ольга Александровна Бабенко – мама Ксении. У обеих по четверо детей. Познакомиться с многодетными мамами предложил давний знакомый нашей редакции Петр Бабенко, супруг Ольги.

- Представляешь, на двух женщин восемь детей! По нынешним временам это если не подвиг, то, согласись, нечто героическое! Ксении всего тридцать с небольшим, иные в ее возрасте только первого заводят, а они с мужем Вовой могут и на четверых не остановиться, – говорит Петр.

Согласился, что семьи Бабенко и Петровых – действительно, нечто необычное. Демографическая ситуация сейчас, мягко говоря, напряженная. Один ребенок в семье давно уже считается нормой, и хорошо, если он хотя бы есть.

Разговор начался неторопливо, с чаем и пирожными. Хорошо воспитанные дети, кроме самой маленькой Наталии, выведены в другую комнату, но то и дело, толкаемые любопытством, появляются в дверях. Ева, когда ей сообщили, что в гости приедет корреспондент «Гатчинской правды», похоже, серьезно настроилась на интервью, но сначала очередь старших.

- У меня двое сыновей: Алексею 40 лет, Николаю – 35. И две дочери: Ксении - 33 и Дарье - 21. Семь своих внуков и два Петиных, они мне тоже родные, – Ольга Бабенко обстоятельна, нетороплива.

- Ольга Александровна, может, это у вас наследственное, еще от бабушек и дедушек идущее – иметь много детей? Мне Петр рассказывал, что Ксения как-то сказала: «Раз у мамы четверо, у меня должно быть никак не меньше»!

- Наверняка, у давних предков были многодетные семьи, тогда в России это считалось обычным делом. По маминой линии у меня в роду сплошные ленинградцы, а папа – из Архангельских поморов. Но у моих родителей только мы со старшим братом. Более того, скажу, что у меня и не было этакой семейной жилки, образа «домашнего ребенка». Я профессионально занималась фигурным катанием. А что такое спортивная жизнь? Сплошные тренировки, соревнования, разъезды. Дома бывала редко.

- Мечтали стать новой Ириной Родниной, олимпийской чемпионкой?

- Нет, у меня были неплохие успехи в спортивных танцах на льду, я – мастер спорта СССР, но не было того спортивного честолюбия, которое и делает чемпионов. Наверное, помогали перешедшие от мамы с папой трудолюбие, упорство и моя собственная огромная любовь к фигурному катанию. Потом был институт имени Лесгафта, замужество и рождение первого сына.

- Мой вопрос, наверное, покажется наивным, но не могу его не задать. Вы с самого начала мечтали иметь много детей или, скажем, «так получилось»?

- Конечно, так получилось. Просто я так понимала, что если мне дан Богом ребеночек, то я не могу от него каким-нибудь образом избавляться. Должна родить и вырастить. Второй сын, Николай, родился через пять лет, у мальчиков получилась хорошая разница в возрасте. И две поздние девчонки. Дарью я родила на сороковом году жизни. И имя ей дали соответственно – «дар Божий». Мы уже жили с Петром здесь, в Сиверской. У него была служебная комната в военном городке. Площадь – 20 метров. Она у нас была перегорожена на разные «зоны». Здесь – детская, здесь – кухня, здесь – наше место с Петром. Оставалось даже место для «музыкального пространства», где стояло небольшое фортепьяно. Но я просто сказала Петру: «Готовь место для еще одной «детской». Расскажу историю появления на свет Ксюши. Это был 1991 год, даже врач искренне удивился: «Как? Вы будете рожать? У вас же есть двое. В стране разруха, многие и первого-то ребенка боятся заводить!» Врач, вообще-то не должен говорить такие слова, но он был совершенно искренен. С Дашей было то же самое, но даже мысли отказаться не было.

- Понимаю, вопрос очень личный, но у вас Петр – не первый муж. И Дарья от него. С первым мужем пришлось по каким-то причинам расстаться?

- Я не хочу трогать эту тему. С тремя детьми я ушла в общежитие, и это стало спасением для всех нас.

- Одной из самых распространенных причин нежелания иметь детей считается сугубо материальная. Дорого воспитывать, нужно сначала встать на ноги и прочее.

- Знаете, какая главная проблема человечества? – неожиданно резко врывается в разговор Ксения. – Эгоизм. От него все беды. Он порождает страх. Если я рожу, то это буду уже не совсем «я». Все резко изменится, я буду жить уже не сама или сам по себе, а ради кого-то другого. У меня не будет уже таких-то возможностей, меньше тратить на себя, путешествовать и прочее. У нас все последние годы воспитывается культ успешности, статуса, богатства. Все ради себя любимого! Мне! Мое! Эгоизм и страх – вот и все причины низкой рождаемости.

С маленькой Наталией на руках эта невысокая красивая женщина говорит убежденно, горячо. В ней чувствуется серьезная внутренняя сила, продуманность, твердость. Несмотря на 30 с небольшим, у нее за спиной уже большая жизненная школа, где не обошлось и без серьезных испытаний. В этом смысле дочь и мама похожи.

Экскурсия

За время нашего долгого и непростого разговора Ксении не раз приходилось отвлекаться на детишек. То покормить малышку Наталию, то оказать внимание Кириллу. Впрочем, всем детям необходимо внимание. В одном из таких перерывов маленькая, но ужасно серьезная Ева подошла и предложила провести экскурсию по дому.

- Это моя комната! Вот мои игрушки и наряды. Пойдемте дальше. Вот здесь живет Кирилл, здесь мама с папой.

Хоть я и мужчина, но трудно не заметить, что стирка в доме, по идее, должна идти круглосуточно. Кофточки, рубашечки, колготки, прочее детское снаряжение.

- Ничего не поделаешь, со временем просто привыкаешь и учишься делать это экономно, не расходуя много времени. В чем еще преимущество многодетности?! На первом ребенке учишься, совершаешь ошибки, иногда психуешь от собственной неумелости, а потом все становится легче. То, что казалось ужасно трудным и даже страшным, потом делаешь, даже не замечая.

- Но вот эти все тряпочки-одежки - они же еще и денег стоят, немалых…

- Необязательно ведь всё покупать. У нас в Сиверской, в Гатчинском районе много таких семей, как наша. Дружим, общаемся, вот кофточка эта стоит, скажем, рублей 500, но ребенок носит ее месяца три-четыре, вырастает, отдаешь ее тому, кому нужнее. У нас ведь, как? У кого-то родился ребенок, сразу по всем нашим начинается движуха. Кто что тащит семье новорожденного. И так – по кругу.

В одной из комнат на столе – скрипка в футляре.

- Ничего себе, а это у вас что?

- Это мамина скрипка, - объясняет непонятливому гостю Ева. - Она на ней играет.

- Ксения довольно успешно играла на скрипке. Училась в Сиверской музыкальной школе у Аллы Александровны Харламовой. Недавно, кстати, всем семейством ездили к ней на юбилей. И Ксюша играла там для учительницы. Могла бы в свое время многого добиться, но, увы, – вздыхает Ольга Александровна.

Квартира семьи Петровых - мебель, коляски, диванчики, игрушки, книжки – одно большое детское царство. Правда, справедливости ради, ваш автор иногда чувствовал себя в этом царстве, как на Соборной улице в разгар праздничного дня. Всё время кто-то толкается, разговаривает, ругается и мирится, предлагает что-то посмотреть или послушать, плачет и смеется.

- Трудно, наверное, в такой обстановке целый день находиться?

- Точнее целыми днями, неделями, месяцами, годами - смеется Ксения. - Нормальная обстановка. Вот если наступает тишина, невольно настораживаешься. Не случилось ли чего? На самом деле, дети, конечно, требуют больших затрат энергии, но отдают ее еще больше. Происходит этакий круговорот энергии в природе. И бабушкам с дедушками тоже перепадает. Они любят к нам приезжать.

Дочки-матери

- Ольга Александровна, как мама четверых взрослых и состоявшихся детей, тем более такой прекрасной дочери, как Ксения, может быть, дадите несколько советов по воспитанию детей?

- Вряд ли я могу давать советы. Есть люди куда более образованные в этом смысле. Да и не занималась я собственно воспитанием. Приходилось работать на трех работах. Времени на то, чтобы заниматься детьми почти не оставалось. Просто я с самого начала, не знаю даже почему, не боялась за детей и доверяла им. Мне кажется, именно доверие и уважение друг к другу помогают выстраивать хорошие отношения между родителями и детьми. Ребенок не должен бояться своих поступков, точнее, ошибиться. Боятся Бога, закона он, несомненно, должен, но не боятся ошибки. Они никогда не рассказывали мне о своих проблемах и неудачах. Берегли маму. Только значительно позже, окольными путями, я узнавала об этих проблемах. Например, сын Николай вернулся из армии каким-то совсем другим человеком. Никогда и ничего не боялся, железобетонным стал. Только потом я узнала, что у них в части творилось! Приходилось получать по голове и учиться постоять за себя. Но ни слова в письмах. Только – «мамочка, у меня всё замечательно!» Я старалась по минимуму вмешиваться в их жизнь и принятые решения, хотя иногда бывала ну очень не согласна. Но, как правило, уговоры все равно бесполезны.

- Детей нельзя воспитать через уши, только через глаза! – подхватывает Ксения. – Сколько им ни говори, ни объясняй, если они видят в поведении родителей другую картину, их ничем не переубедишь.

- Нередкая картина на улицах наших городов. «Мамочка» встречает из школы ребенка. Немедленно выхватывает у него портфель или сумку со спортивной формой, хватает за руку и тащит в машину. Вероятно, чтобы довезти бедолагу до дома. Безмерная забота о ребенке, особенно, если речь идет о мальчике, не приводит ли к тому, что у нас вырастает изнеженное и неспособное к самостоятельности поколение?

- Отдельный и очень сложный вопрос. Я, живя в Ленинграде, добиралась до тренировок час с лишним. Я практически никогда не садилась в транспорте. Уступать место старшим было само собой разумеющимся. Сейчас заходит в транспорт бабушка с внуком и немедленно ищет свободное место. Усаживает его, сама может даже стоять рядом, но никого не подпустит к любимому чаду. Излишняя забота, конечно, вредит ребенку. Да и сколько не опекай, не защищай, всё равно придет день, человек выберется из-под твоей опеки. И все доводы разума окажутся бессильны.

- Часто говорят, что любая мама оберегает, контролирует жизнь ребенка. Но в моей, например, жизни было очень много моментов, которые я должна была пройти, несмотря на все увещевания мамы и окружающих.

Лицо Ксении серьезно, видно, что пережито и выстрадано немало.

- Когда в 18 лет я собралась выйти за первого мужа, всё мое окружение было против. Мама встала в дверях: «Не пущу!» Но я должна была это сделать. Словно во мне была заложена определенная программа, не выполнить которую я не могла. Сейчас, вспоминая себя тех дней, я иногда даже сомневаюсь, что это была я. Настолько всё изменилось. Но, чтобы стать другим человеком, родить четверых детей и жить нынешней жизнью, мне нужно было совершить свои ошибки.

- Но, подождите, если ребенок совершает очевидную глупость, не долг ли родителей, точнее, обязанность, остановить его?

- Только если ребенок сам попросит, обратится за советом. Как ему поступить, в правильном ли он направлении идет? Тогда, да.

- Но так почти никогда не бывает. Юношеская дурь, гормоны, прочее…

- Это только его или ее дурь и гормоны. Здесь мы опять же совершаем крайне распространённую ошибку, когда ребенок считается собственностью папы и мамы. В детском и подростковом возрасте - да, нужны опека и даже запреты. Но когда он становится взрослым юношей или девушкой, он сам рисует линию своей судьбы. Нередко с ошибками, но без опыта потерь и боли он никогда сам не научится принимать решения.

Наш спор о проблемах воспитания продолжался еще долго. У Ксении, очевидно, твердый характер. Точнее, на мой взгляд, ставший таким в результате пережитых испытаний и разочарований. Старший сын Кирилл, дитя того неудачного брака, что называется, «особый» ребенок.

- После развода – полное опустошение. Все подруги шептались, мол, кого она найдет себе, да еще и с таким ребенком на руках? Да и я была уверена, что всё уже закончилось, полная пустота внутри. Но появился Вова, мой муж, у нас родились еще трое детей, и мы счастливы в браке.

- Он ваш единомышленник во всем, получается? Вы смотрите в одну сторону?

- Мы когда познакомились, Вова говорит: «У меня будет двое детей. Ева и Платон». Я отвечаю, хорошо, мол, будет исполнено!

Тема семейных отношений - сложнейшая, у каждого здесь может быть собственное мнение. Однако, если мы говорим о проблемах низкой рождаемости, то речь, в первую очередь, должна идти не о материальной стороне дела. Она важна, кто спорит, но, в первую очередь, о становлении личности, способной самостоятельно принимать решения. Если мама до 40 лет водит сына или дочь за ручку, то говорить об увеличении рождаемости у таких «деток» нет смысла. Не берем здесь в расчет так называемые «неблагополучные» семьи, о них отдельная речь. В большинстве самых что ни на есть «благополучных» семей не рождаются дети просто потому, что возможные «родители» еще сами дети. Практическая помощь со стороны государства - такая, как «материнский капитал», низкий процент по ипотеке, прочие льготы принесут положительный результат только в том случае, если они попадут в руки взрослых, самостоятельных людей. Не боящихся принимать сложные решения, принять на себя всю ответственность за будущее своих детей.

«Многодетная деревня»

- Вы знаете, почему мы хотели бы жить в деревне, иметь там большой дом? Как в старой Руси – России, в массе своей деревенской, строилась и сохранялась семья?

Ксения, укачивая прикорнувшую на плече Наталию, негромким голосом говорит слова, очевидно, давно продуманные, взвешенные.

- Живут, скажем, семьи мужа и жены по соседству. Занимаются обычным сельским трудом. Воспитание детей – удел бабушки и дедушки. Воспитывают трудом. За живностью приглядеть, воды принести, пол подмести. Заметьте, кстати, в деревне старику всегда есть чем заняться. Забор поправить, грядку вскопать. И эта физическая подвижность только придает сил, а не отнимает. В городе, в четырех стенах, разве что в магазин с палочкой сходить, а там, на земле, он нужен. Город вообще высасывает, обессиливает человека. Человек здесь, снизу, бетонным полом, отрезан от земли, а сверху – потолком, от неба. Вот и живи. Там, на природе, и дети растут куда более свободно. Пусть набивают шишки, царапины, устают от работы, но это и есть рост личности.

- Всё это хорошо, но немножко похоже на утопию. Деньги, например, откуда?

- Как раз сегодня это не утопия. Дистанционно можно работать, а если машина есть, так в том же городе деньги зарабатывай. Всегда испытания даются нам только по силам. Что касается обучения, кто-то хорошо сказал: «Ребенку не школа нужна, а братья и сестры». С развитием интернета и дорог всё это легко решаемо. Людей же что останавливает? Сойти с привычной колеи люди боятся, глаза открыть, посмотреть: мир чуть шире, чем нам представляется! Сейчас в России есть несколько проектов «многодетная деревня». Они, как я понимаю, только первые шаги в этом направлении делают. Но это очень правильные начинания. В городах мы демографию никак не улучшим.

- Да вы немного философ, получается, Ксения. Должно быть, у вас и свой девиз есть – то, чему вы детей учите.

- Какой из меня философ? А чего я хотела бы в жизни и детей чему научить, просто: приумножать свет, приумножать добро.

Андрей Павленко

Фото из семейного архива