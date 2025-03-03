В Ленобласти увеличен социальный диапазон электропотребления

Для жилых домов на электроотоплении в городских и сельских населенных пунктах лимит потребления электроэнергии для социального тарифа будет повышен с 2300 до 2700 кВт/ч. Подтвердить наличие электроотопительных приборов можно будет не только техпаспортом, но и другими документами, подтверждающими установку оборудования.

Для проживающих в СНТ и в негазифицированных домах вне границ населённых пунктов лимит будет увеличен с 1500 до 2700 кВт/ч. От жителей не потребуется предоставления документов, подтверждающих отсутствие газификации – эту информацию гарантирующие поставщики получат от газораспределительной организации.

Стоимость электроэнергии за январь и февраль 2025 года по выставленным счетам будет перерасчитана гарантирующими поставщиками с учетом увеличения социального диапазона.