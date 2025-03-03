В Ленобласти увеличен социальный диапазон электропотребления
По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко после уточненного анализа энергопотребления домохозяйствами на территории региона увеличен диапазон для социального тарифа на электроэнергию. Соответствующий приказ принят областным комитетом по тарифам.
Для жилых домов на электроотоплении в городских и сельских населенных пунктах лимит потребления электроэнергии для социального тарифа будет повышен с 2300 до 2700 кВт/ч. Подтвердить наличие электроотопительных приборов можно будет не только техпаспортом, но и другими документами, подтверждающими установку оборудования.
Для проживающих в СНТ и в негазифицированных домах вне границ населённых пунктов лимит будет увеличен с 1500 до 2700 кВт/ч. От жителей не потребуется предоставления документов, подтверждающих отсутствие газификации – эту информацию гарантирующие поставщики получат от газораспределительной организации.
Стоимость электроэнергии за январь и февраль 2025 года по выставленным счетам будет перерасчитана гарантирующими поставщиками с учетом увеличения социального диапазона.