О плюсах и минусах ПДС

Главное преимущество программы в том, что участник Программы имеет возможность получать софинансирование личных взносов на протяжении 10 лет. Если договоров ПДС несколько, срок отсчитывается с даты открытия первого счета. Немаловажно то, что средства на счете застрахованы, и в случае банкротства НПФ-оператора программы, участник может рассчитывать на компенсацию суммы своих накоплений в пределах 2,8 млн рублей. Также к плюсам можно отнести возможность налоговых вычетов, которые позволяют не только получить из бюджета НДФЛ с личных взносов в сумме до 400 тысяч рублей, но и дают право на освобождение полученного инвестиционного дохода (до 30 млн рублей) от налогообложения. Имеющаяся возможность пополнить сбережения средствами накопительной пенсии - тоже положительный момент. Но при принятии такого решения важно понимать, что после перевода возвратить средства накопительной пенсии обратно в систему пенсионного страхования уже будет нельзя. Также важно, что, если участнику программы еще не назначены пожизненные выплаты, сбережения ПДС наследуются (правопреемников можно указать в договоре или определить позже отдельным заявлением). Средства на счете ПДС не подлежат взысканию и не делятся при разводе - это тоже можно отнести к положительным моментам.

К основным минусам можно отнести долгосрочность вложений и невозможность изъятия средства без потерь до установленного срока (за исключением особых жизненных ситуаций: тяжелое заболевание и потеря кормильца). Лимит по софинансированию применяется ко всем имеющимся счетам, а не по каждому счету в отдельности - это тоже надо учитывать. Также своеобразным подводным камнем могут стать правила получения налогового вычета. При досрочном изъятии средств со счетов ПДС инвестор лишается права на налоговые вычеты (уже полученные придется вернуть в бюджет). При этом если участник ПДС - работающий пенсионер или предпенсионер, который рассчитывает получать ежегодные вычеты, нужно учитывать, что для их получения нельзя снимать деньги со счета ранее установленного срока:

- если счет открыт в 2024–2026 годах — 5 лет;

- в 2027 году — 6 лет;

- в 2028 году — 7 лет;

- в 2029 году — 8 лет;

- в 2030 году — 9 лет.

ПДС может не подойти тем, кто владеет Индивидуальным инвестиционным счетом или делает взносы в рамках Негосударственного пенсионного обеспечения, поскольку налоговый вычет распространяется совокупно на все виды долгосрочных финансовых инструментов.

Однако все перечисленное, скорее, не минусы, а механизм предотвращения злоупотреблений правом при использовании этого долгосрочного финансового продукта и разумная цена за привлекательные условия Программы.

Кому выгодна ПДС?

Если рассматривать ПДС в разрезе возможности максимального софинансирования, самая выгодная формула у тех, кто имеет среднемесячный доход не более 80 тысяч рублей (на рубль собственных средств - на счете два). Что касается общей доходности, то в долгосрочной перспективе она будет соответствовать доходности по государственным и качественным корпоративным облигациям, в которые НПФ вкладывают полученные средства.

Программа прежде всего подходит тем, кто строит долгосрочные планы и хочет создать накопления на пенсию или другую значимую цель. Поскольку эти деньги хранятся «на верхней полке»- без потерь досрочно в большинстве их не забрать, что уменьшает риск срыва и траты накопленного. Подходящий инструмент для тех, кто хочет хотя бы немного откладывать, но хромает дисциплина.

Также Программа подойдет тем, кто не планирует вникать в тонкости инвестирования/выбора инвестиционной стратегии. Закон обязывает НПФ обеспечивать безубыточность инвестиций, а регулятор это контролирует (нет риска потерять накопления). При этом счет ПДС можно открыть не только для себя, но и для другого человека (как вариант создания сбережений для близкого родственника, ребенка).

Перспективы ПДС на 2025 год

Возможно, в дальнейшем расширится перечень особых жизненных ситуаций, дающих право на досрочное изъятие средств без потерь и расторжения договора, увеличится лимит по сумме налогового вычета с личных средств, внесенных на счет ПДС.

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