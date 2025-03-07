День Калевалы - праздник карело-финской культуры отмечается ежегодно 28 февраля. Именно эту дату исследователь фольклора Элиас Лённрот поставил рядом со своей подписью в предисловии к первой законченной рукописи «Калевалы» - «старой Калевале» (1835 г.). В нее вошли фольклорные поэтические тексты, руны, собранные на территории Карелии, Архангельской и Олонецкой губерний, а также в некоторых местах Финляндской Карелии и на западных берегах Ладожского озера.

Ведущей праздника «Гатчинская мелодия Калевалы» стала директор Центра культуры ингерманландских финнов «Хатсина» Нина Аниконова-Эрте. Ингерманландские финны, проживающие в Гатчинском районе с XVII века, через столетия пронесли память о своих предках, веру, традиции, народную и духовную культуру. Праздничная встреча объединила студентов, школьников, педагогов, участников творческих коллективов и общественных организаций.

Всех тепло приветствовала заместитель главы администрации Гатчинского округа Ольга Мясникова и директор библиотеки им. А.С. Пушкина, заслуженный работник культуры РФ, Почетный гражданин Гатчинского района Елена Бабий.

Вниманию собравшихся был продемонстрирован фильм «В рунах калевальских воспевали» об истории создания карело-финского эпоса «Калевала». Его автор – сотрудник библиотеки Ольга Соколова.

Студенты Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского представили зрителям театральную зарисовку «Сватовство невесты».

Украшением праздника стали народные танцы и музыкальные композиции. Курсисты «Школы третьего возраста» танцевали зажигательную «Карельскую польку» и вальс «Эмма». Очаровательная Дарья Воробьева с исполнила танец «Финский мотив». А в исполнении юного баяниста Семена Кирьянена прозвучала «Карело-финская полька».

Какой же праздник без выставок! Залы библиотеки украсила романтичная выставка рисунков по мотивам «Калевалы», вязаные изделия народных промыслов, куклы в национальных костюмах. Рукодельницы порадовали гостей мастер-классами, а ведущая праздника - финскими и карельскими играми с куколками и варежкой.

Подводя итоги, гостеприимные сотрудники библиотеки выразили огромную благодарность всем участникам праздника за стремление сохранять национальные традиции и знакомить с ними подрастающее поколение.

Татьяна Можаева