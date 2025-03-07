Михаил Солонников из Елизаветино – «Учитель года»-2025!

Ленинградский областной конкурс профессионального педагогического мастерства проходил с 25 по 28 февраля в Выборге. Главная цель конкурса - повысить общий уровень образования, чему соответствует и его формат: это не просто соревнования лучших педагогов, но и площадка для обмена опытом и идеями.

В 2025 году в областном конкурсе участвовало 50 профессионалов — учителей, воспитателей, психологов, библиотекарей и дефектологов. На протяжении нескольких дней конкурсанты демонстрировали свой профессиональный уровень знаний и навыков, делились инновационными методиками, проводили мастер-классы, открытые уроки и деловые игры для школьников. Все вместе они доказывали, что педагог — это не просто профессия, а настоящее призвание и искусство, которое вдохновляет, меняет жизни и открывает новые горизонты.

Как отметил член жюри, проректор научно-методической деятельности Ленинградского областного института развития образования Владимир Кучурин, ежегодный педагогический конкурс является важным образовательным событием, давая нашим педагогам новые стимулы и новые возможности, что положительно сказывается на их работе с детьми.

Жюри нелегко было выбрать лучших из лучших. «Педагогика – это ведь не про экзамены, не про результаты, а про человеческие отношения, и конкурсанты должны показать нам, в какой мере они выстраивают эти отношения со своими учениками», - подчеркнул Владимир Качурин.

Подведение итогов конкурса прошло в торжественной обстановке на сцене культурно-досугового центра Выборга. В номинации «Учитель года» лучшим был признан преподаватель Елизаветинской школы Гатчинского муниципального округа Михаил Солонников.

Михаил Юрьевич Солонников - учитель русского языка и литературы, председатель Совета молодых педагогов Гатчинского округа. Окончил физико-математический класс Гатчинской школы №9, после чего поступил в педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова (учитель русского языка и литературы). Начиная с 2011 года, работает учителем русского языка и литературы в Елизаветинской средней школе. В 2021 году окончил филологический факультет РГПУ им. А. И. Герцена.

Михаил Солонников ведет в социальной сети ВКонтакте блог «Литература в школе» (в 2021 году он стал финалистом премии «БЛОГ-ПОСТ» в номинации «Лучший книжный блог в Instagram»). Автор книги «Литература за час», вышедшей в январе 2024 года в издательстве АСТ. Эта книга помогает не только погрузиться в увлекательный мир художественного слова, но и разобраться с основными теоретическими вопросами при подготовке к урокам, экзаменам и олимпиадам.

- Школа для меня - удивительное место, место, в котором можно реализовать все свои творческие фантазии, - отмечает Михаил Солонников на своем профессиональном сайте в интернете. - Поэтому миссию учителя воспринимаю не просто как наставника, но и как художника, актера и режиссера.

Поздравляем Михаила Солонникова с заслуженной победой! Как отмечает сам Михаил Юрьевич, такие конкурсы – это замечательная возможность расти педагогу профессионально, это возможность новых знакомств и новых эмоций. «То, что пережили в эти дни участники конкурса, мало с чем можно сравнить», - признается он.

Впереди у победителей Ленинградского областного конкурса педагогического мастерства – подготовка ко всероссийским конкурсам, которые начнутся осенью 2025 года: они будут представлять свой регион на федеральном уровне. Желаем удачи и новых свершений Михаилу Солонникову - лучшему учителю Ленинградской области 2025 года!

Подготовила Юлия Лысанюк