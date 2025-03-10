Грантовые проекты приближают общую Победу

«Поддержка социальных проектов по теме «Служение Отечеству и ответственность за его судьбу» становится в Ленинградской области приоритетом. Ваши инициативы помогают нам доработать и областную систему государственной поддержки, и отработать на вашем примере наши региональные конкурсы по поддержке участников СВО, семей участников СВО, ну и, конечно же, посмотреть на новые направления. Для нас становится очень важной работа по социализации наших ребят, бойцов, которые возвращаются домой. Особое внимание, конечно, нужно уделять внимание бойцам, которые получили ранения, увечья, травмы, инвалидность, выполняя воинский долг в зоне специальной военной операции», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По словам председателя комитета общественных коммуникаций Екатерины Путронен, самые востребованные направления первого в 2025 году конкурса грантов губернатора Ленинградской области — «Служение Отечеству и ответственность за его судьбу» и «Гражданственность, патриотизм, историческая память». В этом году комитет планирует поддержать грантами на общую сумму 100 млн рублей проекты, направленные на помощь участникам СВО и их семьям, развитие волонтёрских клубов, а также патриотическое воспитание.