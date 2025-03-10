Ленобласть участвует в «Эстафете Победы»

В торжественном мероприятии приняли участие начальник Пограничного управления ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенант Сергей Дорофеев, вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Потапенко, сотрудники Пограничного управления, представители руководства органов безопасности и ведомственных учебных заведений Ленинградской области и Санкт-Петербурга, учащиеся кадетских классов.

«Сегодня российские пограничники охраняют самую длинную государственную границу в мире и точно знают, как важно и как нужно обеспечить безопасность и сохранить целостность государства. Особые слова благодарности ветеранам пограничных органов за то, что молодые пограничники воспитываются на славных боевых традициях. Мы хорошо помним, что мир не дается легко, за него нужно бороться. Эта память и вера помогают нашим воинам, участвующим в специальной военной операции, приближать нашу победу», — подчеркнул в своем приветствии вице-губернатор Ленинградской области Михаил Ильин.

«Эстафета Победы» стартовала 2 февраля 2025 года одновременно по двум маршрутам: в городе-герое Бресте Республики Беларусь и в городе-герое Мурманске Российской Федерации. Она пройдет вдоль границ 9-ти государств СНГ, общая протяжённость ее маршрута составит 65 тысяч километров. Символ «Эстафеты Победы» - пограничный столб в миниатюре.

Часть мероприятий проходит на территории Ленинградской области - Выборге, Всеволожском районе («Застава Коробицына»), Сосновом Бору, Сланцах.

Далее эстафетная группа отправится в Псковскую область.

Завершится акция 28 мая 2025 года торжественными мероприятиями в городе-герое Москве.