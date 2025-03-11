Проекты жителей Ленобласти претендуют на звание лучшей «Родной игрушки»

Всего на конкурс, организованный Российским обществом «Знание» совместно с Движением Первых, было подано более 28тысяч заявок из всех 89 регионов России.

В номинацию «Сюжетно-образная игрушка» от Ленинградской области вошел проект серии коллекционных игрушек «Друзяша — мастер профессий» Елены Коноваловой. Главный персонаж умеет перевоплощаться в представителей разных профессий. Он показывает, насколько увлекательной может быть любая работа, а также вдохновляет детей на выбор профессии и учит ценить труд.

В конкурсной борьбе в номинации «Конструктор и сборная модель» участвует проект конструктора-лабиринта, вдохновением для разработки которого послужил русский авангард. Авторство идеи принадлежит Анастасии Мамадалиевой. Лабиринт не ограничен рамками и плоскостью, поэтому его можно регулярно перестраивать, создавая новые конфигурации.

Также среди заявок в этой номинации – проект Варвары Жук «Русские абстракции», в рамках которого ребенок может создавать 3D-картины с помощью отдельных фигур, и проект конструктора «Синецветик» от Софьи Верещагиной, направленный на развитие сенсорных, когнитивных и творческих навыков у детей.

В номинации «Техническая и технологическая игрушка» Ленинградскую область представляет проект роботизированной собаки «Арктика» автора Виктории Калюжной. Это игрушка, которая может воплощать в себе передовые технологии и дает возможность погрузиться в мир научных открытий и приключений. Игра с «Арктикой» помогает детям расширять кругозор, развивать воображение и интерес к новым технологиям.

«Мы увидели большое количество интересных и ярких задумок, посвященных героям СВО, историческим деятелям России, традициям и промыслам разных народов, достижениям нашей страны. Крайне важно, что проекты предлагали не только компании и предприниматели, уже имеющие опыт в производстве самых разнообразных игр и игрушек, но и дети – таких заявок было порядка 3 тысяч. Игры и игрушки, о которых они мечтают, часто были посвящены не фантастическим героям, а серьезным темам, связанным с культурным и историческим наследием России», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Все заявки оценивались экспертным жюри, в состав которого вошли 322 эксперта: психологи, воспитатели, технологи, маркетологи, представители партнерских организаций, производителей и дистрибьюторов детских игр и игрушек, представители общественных организаций.

Теперь участникам в каждой из пяти номинаций конкурса предстоит разработать модели собственных игр и игрушек. Сделать это необходимо до 16 мая. Помощь конкурсантам будет оказывать пул из 65 наставников проекта, которые помогут усовершенствовать концепцию, а также проконсультируют по вопросам разработки, производства, выбора материалов и дизайна.

Результатами второго этапа станут чертежи и модели игр или игрушек. После экспертной оценки в следующий этап пройдут в общей сложности до 75 проектов. Их авторы получат возможность создать рабочую версию-прототип в мастерской компании-партнера.

Конкурс завершится масштабным фестивалем детских игр в сентябре 2025 года. По итогам будет выбрано до пяти победителей в каждой из номинаций – их проекты запустят в массовое производство и реализуют через торговые сети.

На фото эскиз игрушки из заявки Виктории Калюжной - собака Арктика