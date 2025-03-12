Чемпионы области по блицу

Гатчину представляли сразу две команды: основная Гатчина-1 и дубль Гатчина-2. И обе наши команды оказались в тройке сильнейших в абсолютном зачете.

Первое место завоевала команда в составе: Вера Моторина, Артем Горлов, Александр Сажин. На втором месте – команда ФосАгро из Волхова. А также вторая команда гатчинцев в составе: Ирина Моторина, Полина Кислухина, Евгений Сысолятин. На третьем месте – команда из Кудрово.

В личном зачете гатчинские спортсмены завоевали еще три медали: две серебряные – у Артема Горлова и Веры Моториной, бронзовая – у Ирины Моториной.