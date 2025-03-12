Ленобласть собирает героев в Команду 47

«54% участников отбора — действующие военнослужащие. Каждый третий — моложе 35 лет. Шесть заявителей — кавалеры Ордена Мужества. Каждый восьмой участник имеет опыт предпринимательства и работы в коммерческом секторе. Прием заявок продолжается до 27 марта. Принять участие можно через официальный сайт программы или раздел на сайте «Россия — страна возможностей», — пояснил глава региона в своем телеграм-канале.

Напомним, что старт региональной управленческой программе для ветеранов СВО «Герои Команды 47» был дан 23 февраля. За образец взята федеральная образовательная программа «Время героев».

Кроме образовательной части будет погружение в специфику экономики региона, работа с наставниками, знакомство с руководителями предприятий и учреждений, стажировки, спорт, командообразование, культурный трек.

После конкурсного отбора 47 ветеранов СВО будут включены в кадровый резерв и станут членами региональной команды — сотрудниками муниципалитетов, органов исполнительной власти, госпредприятий и учреждений Администрации Ленинградской области.

Кандидаты будут оцениваться по критериям, включающим профессиональные знания, опыт и личные качества, необходимые для успешной работы.

Подробнее о процедуре по ссылке: защитник47.рф/z