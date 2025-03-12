Ленобласти — инфраструктуру для жизни

«Ленинградская область сегодня строит как никогда в истории: мы абсолютные лидеры по вводу жилья на душу населения, бьем рекорды по количеству объектов образования в стройке и готовы только наращивать его после решения проблемы обманутых дольщиков. Это результат, которого было бы невозможно достичь без ежедневного личного участия губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, помощи Минстроя России и Ирека Энваровича в жизни стройкомплекса. На встрече обсудили направления нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в которых планируем принять участие — как социальные, так и коммунальные направления нашей работы», — рассказал заместитель Председателя Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

В совещании принял участие заместитель Председателя Правительства региона по строительству и ЖКХ Евгений Барановский. Были подведены итоги реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", а также намечена работа в рамках нового национального проекта "Инфраструктура для жизни", который направлен на создание комфортных условий для проживания граждан и развитие современных городских пространств.

В 2024 году регион на 23,2% превысил плановые показатели по вводу жилья, достигнув объема в 4,07 млн м². За январь 2025 года было введено 479,8 тыс. м² индивидуального жилищного строительства, что свидетельствует о повышении интереса граждан к частному домостроению.

Важным направлением работы в регионе остается программа благоустройства городской среды. В 2024 году завершены работы на 117 общественных пространствах, включая парки, скверы и набережные. Ленинградская область с 2018 года принимает активное участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Из 25 победителей на сегодняшний день завершен 21 проект.

С 2019 года в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Ленинградской области было расселено 196,3 тыс. м² аварийного жилья. Данные мероприятия позволили улучшить жилищные условия для 12,7 тыс. человек.

С привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов намечено строительство и реконструкция автомобильных дорог, что улучшит транспортную доступность населенных пунктов. Кроме того, за счет средств Фонда национального благосостояния планируется построить объекты коммунальной инфраструктуры, включая модернизацию систем водоснабжения и водоотведения, а также очистные сооружения.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

