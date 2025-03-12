«ТерраКот»: полоз, черепаха и музейные коты

1 марта, когда в России отмечается Национальный день кошек, в Гатчине на Железнодорожной улице, на третьем этаже дома № 45-б открылся музей кошек и представительство вырицкого центра спасения животных «Альтера Вита». Интерактивное выставочное пространство получило название «ТерраКот» как производное от двух слов: «террариум» и «кот». Коты здесь представлены в самых разных ипостасях: стеклянные, деревянные, тряпичные, фарфоровые, глиняные, металлические, статуэтки из Китая и Египта. Сам музей можно назвать народным – пополняется он за счет экспонатов, которые приносят люди. Организаторы будут рады новым поступлениям.

Также в музее представлены товары благотворительного магазина «Творческие штучки»: изделия ручной работы от мастериц-зооволонтеров и социальных предприятий. Вырученные деньги пойдут на содержание животных в приютах.

На церемонии открытия от лица руководства Гатчинского округа всех приветствовал председатель комитета по местному самоуправлению и организационной работе с населением Игорь Павлов. Он выразил признательность руководителям центра спасения животных «Альтера Вита» Дарье и Андрею Варламовым за подвижничество:

- Любое большое дело начинается с малого шага, и это прекрасно, что вы развиваетесь, у вас появляются новые площадки, новые идеи и, что самое главное, вокруг вас собираются зооволонтеры, отзывчивые люди, которые включаются в эту важную работу. Хочу заметить, что в Гатчинском муниципальном округе есть грантовая поддержка некоммерческих социальных проектов, и спасибо, что вы подаете пример своей деятельностью и вдохновляет других на эту работу.

Как рассказала Дарья Варламова, у нового представительства центра «Альтера Вита» несколько направлений деятельности: музейное, просветительское, развлекательное, досуговое. Помимо экспозиции, в музее «ТерраКот» будет организован лекторий, кинозал плюс знакомство с представителями животного мира – рептилиями.

- Кошки здесь – только в виде экспонатов, – говорит Дарья Вадимовна. – В планах – проведение интерактивных экскурсий по музею с рассказами о техниках, в которых выполнены кошачьи фигурки, об их происхождении. У нас есть и гжель, и авторская игрушка, и керамика, есть статуэтки из разных стран мира. Музей рассчитан, прежде всего, на детей и их родителей. В планах – интерактивные программы с экскурсией по музею, с квестами и призами, с показом фильмов о кошках: как они вошли в нашу жизнь и как правильно с ними обращаться.

- Как сложилось соседство музейных кошек с живыми рептилиями?

- Рептилиями мы с мужем занимались и раньше. Мы негативно относимся к бездумному разведению кошек и собак в больших количествах, без стерилизации. Но с рептилиями другая ситуация: некоторые змеи вообще сохранились только в домашних условиях, а в природе либо исчезли, либо находятся на грани исчезновения. Мы всегда занимались только неядовитыми змеями, и здесь у нас живет один маисовый полоз по кличке Ганс. Но мы ждем из Белгородской области полоза-девочку, которую хозяева хотят переправить в безопасное место. Мы уже подготовили ей террариум и подобрали имя – Грета. С Гансом они будут общаться через стекло.

В день открытия в музее был аншлаг. Дети с интересом рассматривали игрушечных кошек, но гвоздем программы, конечно, стал полоз Ганс – теплое, мягкое и абсолютно дружелюбное существо. Его норовили потрогать, погладить и рассмотреть поближе, на руках у хозяина. Главный «герпетолог» здесь – сооснователь центра «Альтера Вита» Андрей Варламов. Террариумистикой он в свое время занимался серьезно:

- У меня дома было около 40 змей, – рассказывает Андрей Сергеевич. – Им были созданы все условия, они плодились, появлялись мальки. Но когда мы начали плотно заниматься кошками, приютом, на змей уже не осталось ресурса. Я эту деятельность свернул, коллекцию змей распродал, сохранив часть террариумов, – вот здесь они и пригодились. Маисовые полозы – такие, как наш, в приюте, распространены в основном в Северной и Южной Америке, но и в России представлены очень широко. Это одна из самых простых в содержании змей, поэтому их частенько заводят люди несведущие и морально неготовые: полоз – хищник, и кормить его надо мышами. Можно замороженными.

- Где вы берете мороженых мышей?

- Процесс кормления сейчас максимально упрощен. Готовый корм для рептилий продается так же, как для кошек и собак. Замороженные мыши есть даже в виде «таблеток» в блистерах. Но некоторые виды змей, офиофаги, едят только змей и больше ничего есть не могут. А другие питаются исключительно рыбой: они встречаются даже в нашем климате и очень красивы.

- Ваш маисовый полоз совсем не ядовит?

- Нет. У нас в регионе вообще не так много ядовитых змей, как принято думать. Самая оболганная в этом смысле змея – медянка. Она водится в нашей области и абсолютно неядовита. Я даже специально демонстрировал людям ее укусы на себе – безвредные. А вот ядовитые змеи опасны для взрослого человека, как правило, в конце лета, когда у них накапливается яд. Копится он постепенно, и каждый укус с ядом – это утрата ценного ресурса для гадюки. Многие укушенные отделались легким испугом, потому что гадюка укусила без яда – змеи не тратят яд просто так.

- Змея осознанно впрыскивает яд?

- Да, она может укусить «на сухую», без яда. Ядом они охотятся на что-то крупное. Если змея может скрутить и задушить добычу, она не будет расходовать яд. И на человека она нападает исключительно в целях самозащиты: значит, у нее где-то рядом гнездо с детенышами или с кладкой яиц. Либо на нее наступили или ее испугали, и змея отреагировала спросонок. Агрессию она проявляет только в ответ, а, когда хочет просто отогнать, может укусить без яда. Вообще, у наших гадюк не так много яда в запасе – это не американский гремучник или африканский бумсланг, у которого яда в мешках хватит, чтобы убить стадо слонов за раз.

Второй представитель рептилий в музее «ТерраКот» – красноухая черепаха-подросток по кличке Эмиль. Свое имя в центре «Альтера Вита» он получил в честь героя Астрид Линдгрен – жизнерадостного Эмиля из Лённеберги. Хотя в судьбе сородичей красноухой черепашки веселого мало.

- С этими черепахами очень печальная история, – рассказывает Дарья Варламова. – В азиатские страны их закупают на вес – везут совсем маленькими, большинство погибает в процессе транспортировки, остальные потом отправляются в суп. В Петербурге можно встретить на улицах продавцов с тазиками, в которых плавают черепашата. А это не рыбы – им нужна и вода, и суша, и определенный температурный режим. Черепахи погибают от несоответствующих условий содержания: переохлаждения, неправильного кормления. Те, которые все-таки обретают нормальный дом, вырастают до 30 см в диаметре, и на одну взрослую черепаху нужно 100 литров воды. Понятно, что не все хозяева могут обеспечить такой бассейн.

У подростка Эмиля аквариум на 70 литров. Пока акватории хватает, но, когда черепах вырастет, надо будет расширять жилплощадь. В центр спасения животных Эмиль попал именно по этой причине: предыдущие хозяева не рассчитали своих возможностей.

Еще одни обитатели «ТерраКота» – палочники, насекомые, оправдывающие свое название: выглядят как веточки. Это выходцы из теплых стран, а на просторах Российской Федерации разные виды палочников водятся в Башкирии и на Дальнем Востоке. В данном случае целую колонию палочников отдавали в добрые руки – так они и попали в центр спасения «Альтера Вита». Обычно любители домашней экзотики содержат их в террариумах. Питаются палочники растительной пищей. Например, в музее «ТерраКот» им подают на обед салат.

Дарья и Андрей Варламовы много внимания уделяют просветительской работе с детьми, чтобы ответственное отношение к животным воспитывалось сызмальства. Потому что даже столь малочисленный зверинец требует систематического ухода и внимания. Черепаху в юном возрасте надо кормить каждый день. Когда подрастет – раз в два-три дня, но расти Эмилю еще долго. Змеи, к счастью, едят редко. Маисовый полоз Ганс столуется раз в две недели, и в рационе у него – только замороженные мыши.

- Кто-то кормит и живыми, но это абсолютно не наш вариант, – говорит Дарья Варламова, убежденная вегетарианка. – Черепаха, пока маленькая, тоже ест животный корм: сушеных креветок и маленьких рыбок или прессованный готовый корм, а когда подрастает, переходит на растительную пищу.

Как подчеркнула Дарья Вадимовна, «ТерраКот» – это не живой уголок и не контактный зоопарк. Это по сути мини-приют для рептилий, которым не повезло с хозяевами. Помимо музейной деятельности и ухода за рептилиями, в рамках губернаторского гранта сотрудники центра «Альтера Вита» проводят занятия со школьниками Гатчинского округа по биоэтике – это цикл из пяти лекций и посещение подшефных приютов. Детям рассказывают, как надо обращаться с домашними и бездомными животными, как вести себя в дикой природе, читают лекции на тему «Животные в искусстве и культуре».

После теоретической части школьники знакомятся с практической стороной дела в приютах для животных.

А кроме всего прочего, в собственном доме в Вырице у супругов Варламовых организован кошачий приют, где проживают пожилые кошки – бесхозяйные, брошенные, с серьезными хроническими заболеваниями, требующие ветеринарного наблюдения и лечения. Всего – около 40 подопечных. Не считая подшефных приютов…

Прием посетителей в интерактивном музее «ТерраКот» центра спасения и реабилитации животных «Альтера Вита» ведется по предварительной записи по телефону: 8-964-380-4093.

Екатерина Дзюба