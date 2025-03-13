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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 14 марта

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 14 марта 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

14.03.2025 с 09:00 до 17:00

п. Торфяное;

п. Пригородный, коммунально-складская зона (северная часть).              

 

Вырицкое ГП

14.03.2025 с 10:00 до 16:30    

д. Борисово 

 

Таицкое ГП

14.03.2025 с 10:00 до 17:00 кратковременно 2 раза на 30 минут

гп Тайцы, ул. Тихая, ул. Альпийская                  

 

Веревское СП

14.03.2025 с 10:00 до 17:00

д. Ижора 

д. Дони

тер. СНТ Дони

д. Зайцево        