Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 14 марта
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 14 марта 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
14.03.2025 с 09:00 до 17:00
п. Торфяное;
п. Пригородный, коммунально-складская зона (северная часть).
Вырицкое ГП
14.03.2025 с 10:00 до 16:30
д. Борисово
Таицкое ГП
14.03.2025 с 10:00 до 17:00 кратковременно 2 раза на 30 минут
гп Тайцы, ул. Тихая, ул. Альпийская
Веревское СП
14.03.2025 с 10:00 до 17:00
д. Ижора
д. Дони
тер. СНТ Дони
д. Зайцево
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