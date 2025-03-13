Наталья Косьянковская: «Красота вокруг нас…»

Наталья Косьянковская – профессиональный художник, член Союза дизайнеров России и Санкт-Петербурга, Гатчинского товарищества художников. Наталья Юрьевна родом из поселка Тайцы Гатчинского района. Окончила один из лучших художественных вузов страны – Высшее промышленно-художественное училище им. В. Мухиной (сейчас Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица). С юности интересовалась рукодельным мастерством, чему способствовала учеба в вузе, связанная с дизайном и декоративно-прикладным искусством.

Еще в годы учебы художница начала осваивать самые разные техники: макраме, гобелен, батик. Разработанные Натальей Косьянковской авторские программы прошли защиту в ВПХУ им. В. Мухиной, где ей был присвоен статус педагога высшей категории. По этим программам она преподавала в таких учебных заведениях Гатчины, как лицей «Мода» и Салезианский центр «Дон Боско». Долгие годы Наталья Юрьевна проработала на Гатчинском СКК.

Наталья Косьянковская – создатель и руководитель квилт-студии «Гатчина», бессменный арт-директор Всероссийского открытого фестиваля лоскутного шитья «Лукоморье». Благодаря этому фестивалю, как и триумфальному участию во многих других лоскутных фестивалях, студию «Гатчина» знает вся «лоскутная» Россия.

А еще Наталья Юрьевна очень любит путешествовать, используя для этого самые разные поводы – пленэры, творческие и образовательные поездки. Более тридцати лет она является участницей пленэров и выставок, которые организует Учебно-методический центр при Комитете по культуре Ленинградской области. Художница привозит в Гатчину пейзажи, написанные на Урале, в Пушкинских Горах и других самых разных городах России. Часть этих работ представлена на новой выставке в Гатчине.

Светлые, спокойные пейзажи Натальи Косьянковской выполнены в технике акварели и пастели. Их отличают необыкновенная легкость и радость от увиденной «красоты вокруг нас». Пастели художницы словно балансируют на грани графики и живописи. Зрители не перестают восхищаться тонкостью и изяществом выписанных образов, глубинным мерцанием, нежностью и интимностью голоса, которым говорит с ними эта техника.

В экспозиции много «цветочной» графики. Как призналась Наталья Юрьевна, все это подаренные ей букеты, которые она старается запечатлеть по возможности сразу же после вручения.

На вернисаже представлены и издания, в которых Наталья Косьянковская приняла непосредственное участие. Среди них – авторская книга «Композиция и цветоведение в лоскутном шитье», «Квилт-студия «Гатчина», созданная в сотрудничестве с ее ученицами, великолепные каталоги, посвященные фестивалю «Лукоморье». Наталья Юрьевна – постоянный автор литературно-краеведческого альманаха «Оредеж», ежегодно выпускаемого центральной межрайонной библиотекой им. А.С. Пушкина.

Выставка графики Натальи Косьянковской «Красота вокруг нас» открыта в библиотеке им. А.С. Пушкина до 6 апреля (Гатчина, ул. Зверевой, д. 15А).

Юлия Лысанюк