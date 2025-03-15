Всемирный день защиты прав потребителей: Госуслуги отвечают на сложные вопросы

Позже Всемирная организация потребителей дополнила этот список правом на возмещение ущерба, на потребительское образование, на удовлетворение базовых потребностей и на здоровую окружающую среду.

Впервые Всемирный день защиты прав потребителей отмечался 15 марта 1983 года. А спустя два года, 9 апреля 1985 года, Генеральная Ассамблея ООН приняла руководящие принципы для защиты интересов потребителей.

Однако и сейчас многие потребители в сложной или спорной ситуации теряются, так как не знают своих прав или не уверены в том, как их правильно применять. На такие вопросы в своем телеграм-канале опубликовал ответы портал Госуслуг.

Покупатель разбил товар в торговом зале. Может ли магазин требовать оплату?

Ущерб с покупателя можно взыскать, только если он разбил товар умышленно или по грубой неосторожности. За случайно разбитый товар покупатель платить не обязан.

Цена на кассе выше ценника. Можно ли требовать продажу по ценнику?

Да, ценник – это предложение заключить договор. Магазин обязан продать товар за указанную сумму. За отказ предусмотрен штраф по ст. 14.7 или 14.8 КоАП РФ.

Какие требования в магазинах незаконны?

1. Требование показать содержимое сумок или карманов. Охранник или сотрудник магазина может только попросить об этом, а вы имеете право отказать. Досмотр граждан и их личных вещей могут совершать только сотрудники полиции.

2. Требование оставлять сумки в камерах хранения. Вы сами решаете, оставлять сумку в камере или брать ее с собой в торговый зал. При этом если вы оставили сумку в камере хранения, то вы заключили договор хранения с магазином – он несет ответственность за сохранность вещей.

3. Требование не входить в торговый зал с коляской. Граждане с детскими колясками относятся к маломобильной категории населения. У них одинаковые со всеми права, поэтому нельзя препятствовать их передвижению.

4. Требование не фотографировать и не снимать видео. На торговых объектах потребители могут искать и получать информацию любыми законными способами, в том числе путем фотографирования товара. Исключением являются места, которые определяются продавцом и не предназначены для свободного доступа потребителей.

В какой срок можно вернуть товар, если он разонравился?

Если непродовольственный товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации, то возврат возможен в течение 14 дней. При условии, что товар не использовали, сохранены этикетки и товарный вид. Для возврата дистанционных покупок дается 7 дней.

В какой срок можно вернуть некачественный товар?

С любым недостатком – в течение гарантийного срока. При существенных недостатках – в течение срока годности или службы. Срок возврата денег при этом – 10 дней.

Бракованный товар можно сдать или только обменять?

По желанию потребителя бракованный товар можно вернуть, а взамен получить день или такой же товар без недостатков. Также можно потребовать устранения дефектов или снижения цены.

Что нужно знать о возврате технически сложных товаров (автомобили, смартфоны, холодильники, ноутбуки и др.)?

1. Качественные товары при покупке в обычном магазине нельзя вернуть и обменять, если это товары бытового назначения с гарантийным сроком не менее года.

2. При дистанционной покупке качественные товары можно вернуть в течение 7 дней после получения или в течение трех месяцев, если продавец не ознакомил с правилами возврата.

3. Некачественные товары можно вернуть в течение 15 дней при любых недостатках или через 15 дней, но только для устранения недостатков, возмещения стоимости ремонта или соразмерного уменьшения цены.

На какие неустойки может рассчитывать покупатель?

1. Покупатель может требовать 0,5% от суммы предоплаты за каждый день, если он не получил вовремя предоплаченный товар и в этом не было его вины или обстоятельств непреодолимой силы. Общий размер неустойки – не больше суммы пред-оплаты.

2. Покупатель может требовать 1% от цены товара за каждый день, если продавец вовремя не выполнил любое из этих обязательств:

- Не заменил товар ненадлежащего качества в течение

7 дней, если нужна проверка – в течение 20 дней, а если нужного товара нет в наличии – в течение месяца.

- Не вернул деньги за товар, не уменьшил соразмерно цену при недостатках, не возместил расходы на их устранение или не возместил убытки в течение 20 дней.

- Не устранил недостатки в срок, указанный в договоре, но не более 45 дней.

3. Покупатель может требовать 3% от стоимости работ или услуг за день, если исполнитель:

- не выполнил работы или услуги в сроки по договору;

- не устранил недостатки в сроки по договору или по требованию покупателя;

- не уменьшил по требованию покупателя цену за недостатки или не возместил расходы на их устранение в течение 10 дней;

- не вернул деньги при отказе от договора из-за нарушения сроков в течение 10 дней.

Как получить неустойку от продавца?

Обратитесь письменно с требованием к продавцу. Если он отказывается платить – жалуйтесь в Роспотребнадзор или подайте иск в суд.

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