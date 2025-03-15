Зелёное хозяйство УБДХ: чтоб было красиво и безопасно

В Гатчине сотрудники отдела зеленого хозяйства УБДХ уже готовятся к «весеннему севу», а пока приводят в порядок еще не зазеленевшие насаждения: на улицах города идут обрезка, кронирование и снос аварийных деревьев. Большая работа ведется на улице Рощинской – между улицами Изотова и Крупской. Каждый день там работают автовышка и трактор, частично перегораживается проезжая часть: бригада УБДХ спиливает старые тополя.

- У нас ведутся работы по сносу аварийно-опасных деревьев, уже старовозрастных, имеющих и сушь, и стволовую гниль плюс механические повреждения, – рассказывает начальник участка зеленого хозяйства Гатчинского УБДХ Вероника Сохраняева. – Это те деревья, которые уже отжили свой век, и от них нужно избавляться, потому что они реально несут в себе опасность. Тем более, что растут они вдоль дороги: здесь и тротуар, и проезжая часть. На их месте будем сажать молодые деревья или кусты.

На этом участке Рощинской запланированы серьезные работы: осенью на месте старых тополей будут посажены новые деревья – возможно, клены, липы, березы. Но перед этим будет восстанавливаться газон: нужно выровнять территорию и удалить корни. С противоположной стороны тоже будут выявляться старые деревья: где-то будет проводиться санитарная обрезка, а где-то – снос.

Вторая бригада зеленого отдела работает в центре Гатчины. По всему проспекту 25 Октября идет формирование крон деревьев. Там в основном растут липы, которые прекрасно поддаются этой манипуляции, а вот клены и березы, как пояснила Вероника Сохраняева, кронации не подлежат: они от этого портятся. Поэтому делается только небольшая санитарная обрезка – в первую очередь, чтобы освободить уличное освещение от ветвей. Кроме того, на проспекте много дорожных знаков, и листья не должны мешать их видимости.

Работа на проспекте ведется беспрерывно – бригада зеленого хозяйства работает даже в выходные. Возможно, и 8 марта визг пилы мешал кому-то из жильцов близлежащих домов, но дело есть дело – работы у бригады много.

Помимо плановых работ, работникам зеленого хозяйства приходится заниматься ситуативными вопросами: где-то – ветровал, где-то заметили аварийное дерево в критичном состоянии – надо убирать. Работники УБДХ стараются параллельно успевать все, но рук и машин не хватает.

- Обрезкой и сносом деревьев занимаются две бригады и две автовышки, – говорит Вероника Владимировна. – В бригаде в основном по три человека: механизатор на вышке, вальщик леса и помощник вальщика. Количество техники меняется, потому что производим уже и другие работы, не только спил деревьев и обрезку.

Вот сегодня, к сожалению, у нас один погрузчик на две бригады работает. Бывают дни, когда два погрузчика, тогда, конечно, повеселее дело идет. Плюс машины приезжают под вывоз спила, водители часто тоже помогают грузить, прибрать за собой. А дальше мы стараемся всегда запустить технику, плужно-щеточные трактора, которые вывезут остатки, чтобы оставить за собой чистоту. Если этого не сделали вечером, то обязательно сделают утром – с четырех часов, потому что график у них – с четырех утра до четырех дня.

Как говорит Вероника Сохраняева, все сотрудники зеленого отдела – ударники, много лет работают в УБДХ:

- Люди надежные, работать с ними – одно удовольствие. Отправил бригаду и знаешь, что они на совесть весь свой день рабочий отработают. Если нужна информация, перезвонят, пришлют фотографии. Вопросов нет ни к одной, ни ко второй бригаде, слаженно работают. Очень опытные люди у нас.

В Гатчинском УБДХ всегда есть вакансии. В отделе зеленого хозяйства нужны те, кто умеет обращаться с техникой.

- Конечно, мы всегда приглашаем людей, но работа у нас – не только цветочки сажать, – говорит Вероника Владимировна. – Надо и триммер уметь в руках держать, уметь им пользоваться, заправить, может быть, что-то починить на ходу. У нас есть и газонокосилки, с которыми надо правильно обращаться. Воздуходувные устройства – это тоже техника. Сейчас у нас коллектив, можно сказать, старожилов, это уже сложившийся костяк, который много лет работает. Да, приходят новенькие, кто-то остается, а многие сбегают, потому что работа нелегкая: с утра до вечера на улице и в дождь, и в снег, и в зной.

Примерно через месяц у озеленителей начнется горячий сезон. Уже заказаны первые цветы, которые будут посажены в городе. Это, по традиции, виола – ее сажают самую первую, и виолу для Гатчины выращивают в огромном количестве. Озеленители надеются, что погода позволит посадить рассаду в цветники как можно раньше – в конце апреля-начале мая. А дальше все пойдет в плановом порядке.

На площади Станислава Богданова и в других местах города взойдут тюльпаны, посаженные под зиму в ноябре. Продолжится плановый снос и обрезка деревьев, в том числе по обращениям жителей. В прошлом году работники зеленого хозяйства столкнулись с последствиями ветровала – больше сотни деревьев приходилось убирать, в том числе с электропроводов. Предстоит и восстановление газонов, запланирована посадка новых цветов.

- В прошлом году мы попробовали посадить георгины – получилось хорошо, и мы заказали их в этот раз, – говорит Вероника Владимировна. – У Ингербургских ворот посадим, георгины высокие, яркие. Цинию в этом году планируем посадить на Аллее ветеранов. Ну и, конечно, главная новинка: для бульвара Науки заказаны цветочные конструкции в виде букв алфавита, должна быть конструкция в форме книги. И осенью там сделали новый цветник в форме волны, ближе к бассейну. Скоро в нем взойдут тюльпаны – разноцветный микс, а дальше там будет высажен бело-голубой агератум – вот такая «морская» тема. Знаете, объемы у нас огромные, и хочется еще больше украсить город, чтобы порадовать гатчинцев и гостей города.

Гатчинское УБДХ приглашает на работу на участок зеленого хозяйства, телефон отдела кадров: 8 81371 4-05-05. Давайте вместе делать Гатчину цветущей!

Екатерина Дзюба