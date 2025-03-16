Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 17 марта
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 17 марта 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
17.03.2025 с 09:30 до 17:00
Вырицкое ТУ:
д. Каушта
17.03.2025 с 10:00 до 17.00
Таицкое ТУ:
д. Александровка
17.03.2025 с 10:00 до 17:00
Веревское ТУ:
д. Романовка
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