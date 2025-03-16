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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 17 марта

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 17 марта 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

17.03.2025 с 09:30 до 17:00

Вырицкое ТУ:

д. Каушта

 

17.03.2025 с 10:00 до 17.00

Таицкое ТУ:

д. Александровка

 

17.03.2025 с 10:00 до 17:00

Веревское ТУ:

д. Романовка