Владислава Кислова жители Гатчины нередко могли встретить прямо за работой, на улицах города. Палящее солнце, дождь, мороз – не помеха. Включается телевизионная камера. Прямая спина, внимательный взгляд, негромкий внятный голос, к которому хочется прислушиваться: «Предположим, идем мы мимо этого дома – скромного, невзрачного, и думаем: ну, что, чем он славен? А вот, оказывается, у него целая история…»

И начиналась очередная лекция-история. Мы объясняли детям или гостям города: «Это наш гатчинский краевед, наш Кислов!»

Неприметный, на первый взгляд, домик становился центром переплетения человеческих судеб, столкновения характеров, идей, удачных дней и дней человеческого несчастья. Все, что переживала наша страна в своей непростой истории, пережили эти стены, наличники, расшатанное под ногами десятков поколений крыльцо. «Очеловечить» дом, улицу, город, придать ему неповторимое, своеобразное лицо стало главной задачей краеведа Кислова.

Во время интервью для нашей рубрики «Люди и судьбы» автор этих строк был немало удивлен тем, что сложившийся стереотипный образ Кислова, городского краеведа, на глазах менялся. Разговор происходил чуть более года назад. Самый разгар боевых действий на Украине. У нас тогда всё не слишком гладко складывалось на фронте. Но Владислав Аркадьевич твердо стоял на своем: «Россию не победить! Факты истории это подтверждают!» Он цитировал название своей статьи, опубликованной еще в 2018 году. В такие минуты он был по-настоящему взволнован. Выражалось это, впрочем, лишь в чуть более яркой жестикуляции и легком повышении голоса. Мысль, которая появилась тогда, и, быть может, не совсем точно была изложена в статье по следам интервью, нам кажется важно, пусть и запоздало, изложить сейчас.

К сожалению, некоторые чрезвычайно важные для общественного сознания слова и стоящие за ними понятия – такие, как «патриотизм», «интеллигентность» – поистрепались, утратили свое первоначально важное значение. Всё подвергалось у нас, во всяком случае до последнего времени, иронии, насмешке, сарказму. Все слегка понарошку, не всерьез. И вдруг ты встречаешься с человеком, для которого эти понятия являются буквально содержанием жизни, тем, что не обсуждается и не подвергается сомнению.

Патриотизмом для Владислава Аркадьевича была непрерывная, ежедневная работа. Он во время разговора почти дословно повторил слова знаменитого полярного исследователя Ивана Папанина. Советский ученый под конец жизни записал в дневнике, что времени остается мало, придется из огромного списка дел, составленного еще в юности, выбросить, как бы ни было жалко, многое, но оставшиеся обязательно тщательно доделать. Владислав Кислов, медик по образованию, человек со стальной волей и характером бойца, тоже понимал, что дни его подходят к концу, и сосредоточил все усилия на выполнении своей основной миссии. Он был, выражаясь языком прошлых лет, «человеком государственного масштаба» и мыслил соответственно. Нужно «оживить, одушевить» городские дома и улицы. «Пар не должен уходить в свисток, только в дело, в работу!»

Бросалась в глаза сосредоточенность собеседника при ответах на вопросы. Внимание к мелочам. Он очень подробно описывал дом, в котором прошло детство, на набережной реки Кокшаги в городе Йошкар-Ола. Цвет большой русской печи посреди дома, размер окон, запах сирени. 60 с лишним лет прошло с тех пор, как человек покинул родные пенаты, но цепкая память хранит мельчайшие подробности быта. Память, сохраненная и переданная новым поколениям современников, – вот в его понимании настоящий, а не крикливый, «квасной» патриотизм. «Любой дом – это наша история» – название одной из его статей и девиз последних лет жизни.

Интеллигентность в контексте наших сегодняшних воспоминаний о Владиславе Кислове – это его невероятная душевная щедрость и отзывчивость. Русский интеллигент всегда помнит, что его долг – отдавать, а не брать. Есть у тебя определенный багаж знаний, жизненного опыта – спеши поделиться ими с окружающими! Книги, статьи, выступления перед школьниками, пенсионерами, на телевидении – не важно, в каком виде информация дойдет до людей, до земляков. Вот интересный факт, подробность, деталь, а вы проходите и не замечаете. Остановитесь на минутку, вспомните тех, кто жил здесь раньше.

Мы непрерывная цепочка поколений, мы едины, пока жива память. «Души ушедших держит на небесах энергия памяти», сказал поэт. Забыть – значит предать. Может быть, самое страшное, что происходило с нами в годы так называемой перестройки, это попытка выбросить на «свалку истории» наше прошлое. Еще долго нам будет аукаться безумие тех лет. Но благодаря таким подвижникам, как Владислав Кислов, память истории жива, сохранилась.

Наверняка со временем в городе появится некое памятное место, посвященное нашему земляку, человеку, который вложил всю душу в сохранении культурного и исторического наследия Гатчины. Будет ли это памятник, бюст, сквер, названный в честь его имени, – не так уж важно. Важно, что в памяти жителей сохранится образ, к которому мы уже привыкли, который считаем родным. Возле неказистого домика стоит пожилой человек, говорит, что за этим, вроде бы, ничем не примечательным домом стоит целая история. И не только города, но страны, целого мира. Так же, как и за каждым человеком, которому Бог дал уникальную возможность появиться на свет.

Владислав Кислов, смеем предположить, выполнил свое предназначение, внес громадный вклад в сохранение нашей исторической памяти. Остались его многочисленные книги, статьи, видеоролики. И теперь уже только от нас зависит, сумеем ли мы передать память своим потомкам. Это станет лучшим поминанием души гатчинского краеведа и просто замечательного человека, «нашего Владислава Кислова».

Андрей Павленко