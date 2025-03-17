Ленобласть впервые отметила День поисковика

«Благодаря поисковикам нашего региона возвращаются истории и имена героев Великой Отечественной, близкие узнают о судьбе своих дедов и прадедов. Правительство Ленинградской области будет и в дальнейшем поддерживать поисковиков в их деятельности. В год 80-летия Великой Победы, Год Команды Победы и Год защитника Отечества наш общий долг — сохранить память обо всех героях войны. Желаю участникам поисковых отрядов сил и энергии для работы, для новых изысканий, которые помогают всем нам отдать последний долг защитникам Родины», - отметил Губернатор Александр Дрозденко.

Ежегодно Ленобласть принимает «Вахту памяти», на которую выходят до 170 поисковых отрядов и «поднимают» тысячи бойцов.

Уже 30 апреля стартует следующая «Вахта памяти». В этом году – в Кировском районе Ленобласти у мемориала «Синявинские высоты», посвященного памяти воинов, павших в боях за Ленинград в 1941-1944 годах.

План поисковой работы на этот год, график и формат памятных церемоний обсудили сегодня ленинградские поисковики на встрече в Районном центре культуры и молодёжных инициатив в Большой Ижоре.

Комитет по молодежной политике Ленинградской области с 2022 года взял на себя ответственность за увековечение памяти погибших, курируя поисковые работы в регионе и координируя их. По итогам 2024-го на территории области прошло 50 церемоний захоронения.

Порядка 2790 советских солдат и командиров, героически погибших в годы Великой Отечественной войны, обрели покой с воинскими почестями. Среди них — 118 человек, чьи имена удалось установить по медальонам, наградам и личным вещам. За каждой из них — судьба, восстановленная благодаря кропотливой работе.

В 2025 году поисковые отряды планируют обследовать 15 районов Ленобласти. Работы согласованы с министерством обороны РФ и органами местного самоуправления.