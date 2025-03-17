В Луге прошел турнир по волейболу, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией

Турнир организован «Лигой корпоративного спорта Ленинградской области» с участием администрации Лужского района, местного отделения партии «Единая Россия» и активистов Лужского отделения МГЕР.

«В спортивном событии приняли участие команды не только из Ленинградской области, но и Великого Новгорода. Мероприятие было проведено в рамках реализации Перечня поручений Президента РФ по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. В дальнейшем планируется сделать турнир ежегодным», - прокомментировал мероприятие председатель комитета по физической культуре и спорту Вячеслав Комаров.

«Хотелось бы поблагодарить все команды за участие в соревновании, за яркую и бескомпромиссную борьбу. Желаю всем дальнейших успехов в жизни и спорте!» - отметил руководитель Лужского отделения МГЕР - Дмитрий Жолобов.

К поздравлениям команд и благодарностью за содействие присоединяется директор «Лиги корпоративного спорта Ленинградской области», секретарь по работе с молодежными организациями регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Владислав Ткаченко.