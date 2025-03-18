Миссия выполнима: поступить в вуз поможет участие в олимпиадах по финансовой грамотности

Как отмечают в Региональном центре финансовой грамотности Ленобласти, по законодательству РФ льготы при поступлении дают олимпиады, которые включены в приказ Минобрнауки России от 30.08.2024 № 571 «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2024/25 учебный год» (Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 04.10.2024). Среди них есть и олимпиады по финансовой грамотности.

Высшая школа экономики

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» по профилю «финансовая грамотность».

Олимпиада «Высшая проба» – это способ поддержать талантливых ребят, помочь им определиться с будущей профессией и продолжить обучение в ведущем вузе страны.

История олимпиады школьников «Высшая проба» чуть меньше, чем история самой Вышки. Свои двери для проведения олимпиадных состязаний школьников университет впервые открыл в 1998 году.

Призовые места в олимпиаде дают право на льготы при поступлении на укрупненную группу направлений подготовки (специальностей) «Экономика», в том числе поступление без вступительных испытаний.

Президентская академия (РАНХиГС)

Олимпиада Президентской академии по профилю «финансовая грамотность».

Победители и призеры – ученики 10-11 классов получают право на зачисление без вступительных испытаний на укрупненную группу направлений подготовки (специальностей) «Экономика».

Участники заключительного этапа - ученики 11 класса, набравшие 35 баллов и больше, получают +7 баллов к ЕГЭ при поступлении в Президентскую академию.

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова

Обучающиеся 8-11 классов могут принять участие в Плехановской олимпиаде школьников по профилю «финансовая грамотность». Льготы при поступлении в Российской Федерации по общеобразовательным предметам – обществознание, математика.

Финансовый университет при Правительстве РФ

Олимпиада «Миссия выполнима. Твое призвание – финансист!» по профилю «финансовая грамотность» для школьников 8-11 классов, кто хочет принять участие в интеллектуальных состязаниях, испытать себя, найти друзей и единомышленников, кто мечтает стать студентом Финансового университета.

Льготы при поступлении на укрупненную группу направлений подготовки (специальностей) «Экономика».

Победители и призеры Всероссийской олимпиады «Миссия выполнима. Твое призвание – финансист!» имеют возможность получать Грант Президента РФ в размере 20 000 рублей ежемесячно на весь период обучения.