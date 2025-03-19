Формулировка имеет значение: ответственность за незаконную торговлю ужесточат

В частности, законопроект расширяет перечень оснований для привлечения к ответственности за незаконную торговлю, и ужесточает административное наказание за повторные нарушения в этой сфере:

«Теперь документ предусматривает, что под осуществлением деятельности по продаже товаров в неустановленных местах понимается также продажа товаров вне мест, отведенных для организации розничных рынков», - объяснил важные тонкости изменений Сергей Моренков.

Законопроектом также устанавливается административная ответственность за размещение на территории муниципального образования некапитальных строений и сооружений (в том числе нестационарных торговых объектов) в нарушение установленных правилами благоустройства требований к удаленности таких объектов от иных зданий и сооружений, а также к их сочетанию с иными элементами благоустройства.

Кроме того, документ определяет ответственность за самовольное размещение отдельных видов объектов на государственных и муниципальных землях. К их числу относятся нестационарные объекты для оказания бытовых услуг и услуг общепита (например, сезонные кафе), нестационарные объекты для обслуживания зон отдыха населения, передвижные цирки, зоопарки и луна-парки, сезонные аттракционы, малые архитектурные формы, временные сооружения, предназначенные для стоянки и хранения велосипедов, спортивного инвентаря и пр.

Постоянная комиссия единогласно поддержала законопроект и рекомендовала принять его во втором и третьем чтениях на ближайшем заседании областного парламента, которое состоится 26 марта.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области