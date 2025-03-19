Не давайте детям мобильник!

Свободно пользуясь маминым смартфоном, великовозрастный ребенок, введенный в заблуждение, может отправить мошенникам все семейные капиталы. А еще что-то про пенсионеров говорят…

11 марта 51-летняя жительница Вырицы обратилась в полицию по поводу мошеннических действий в отношении ее 19-летнего сына. Ему позвонили мошенники, «навешали лапши», и парень с помощью маминого мобильника снял с ее банковского счета деньги, полученные от продажи недвижимости – 1 млн 700 тысяч рублей.

Используя материнский телефон, по указанию злоумышленников сын подключил виртуальные карты к мобильному банковскому приложению, установленному в телефоне, и с помощью банкомата совершил четыре денежных перевода на эти карты общей суммой 900 тысяч рублей. А потом еще четыре перевода – на 800 тысяч рублей.

После этого по указанию мошенников сын удалил с маминого телефона все виртуальные карты и в довершение ко всему перевел некоему Александру Германовичу Н. по номеру телефона 62 тысячи рублей.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

14 марта в гатчинскую полицию обратилась 19-летняя студентка колледжа, которую обманули через мессенджер WhatsApp. Ей пришло сообщение как будто бы от отца с просьбой перевести ему 7500 рублей на карту, которая была сфотографирована и фото приложено к сообщению. Девушка перевела деньги. Карта, конечно, оказалась чужой, деньги пропали.