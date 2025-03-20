Полиция изъяла 1,5 килограмма наркотиков у жителя Ленобласти

Сотрудники транспортной полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у железнодорожной станции «Заневский пост-2» Петербурга по подозрению в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ остановили автомобиль, в котором находился 41-летний житель Ленинградской области.

При досмотре автомобиля у владельца в присутствии понятых, в его багажнике обнаружен и изъят пакет, внутри которого находилось четыре свёртка с запрещённым веществом.

Согласно, проведённой экспертизе в изъятых четырёх пакетах содержится наркотическое вещество — мефедрон массой около 200 граммов.

В ходе отработки оперативной информации, сотрудники транспортной полиции установили, что помимо изъятого мужчина по средствам интернет - платформы получил сведения о месте расположения «тайника-закладки» оптовой партии наркотика.

Сотрудники транспортной полиции, получив координаты, обнаружили в лесном массиве на территории Ленинградской области «тайники с закладками», содержащими наркотическое средство - мефедрон массой 1148 грамм и наркотическое средство гашиш, обшей массой 147 грамм.

В ходе следствия установлено, что гражданин работает курьером – закладчиком наркотических средств, он планировал распространить запрещенное вещество на территории Санкт-Петербурга.

Следствием Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ

«Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере».

Санкция данной статьи предусматривает максимальный срок наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.

В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО