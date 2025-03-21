Чтобы не было беды, будь осторожен у воды!
Уважаемые родители, давайте позаботимся о том, чтобы весенние каникулы были безопасными для наших детей. Не лишним будет ещё раз поговорить с ними о Правилах, которые помогут им не оказаться в беде.
Рубрики: Общество
Что нужно знать про весенний лёд?
- Если больше трех дней стоит плюсовая температура, нс лёд выходить нельзя!
- Весной лёд водоемов становится хрупким, особенно у береговой.
- Снег делает лёд рыхлым, мягким, способствует более быстрому его разрушению.
- Во время ледохода нельзя прыгать с льдины на льдину. Удаляться от берега очень опасно, к тому же льдина может перевернуться!
- Весенний лёд совсем не трещит, как зимний, предупреждая об опасности.
- Серый, матово-белый, желтоватый лёд крайне ненадёжен и очень опасен.
- Если вы оказались на тонком льду, нужно тихонько лечь и аккуратно отползти назад к берегу тем же путем.
Телефон спасателей - 112
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