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Чтобы не было беды, будь осторожен у воды!

Уважаемые родители, давайте позаботимся о том, чтобы весенние каникулы были безопасными для наших детей. Не лишним будет ещё раз поговорить с ними о Правилах, которые помогут им не оказаться в беде.

Рубрики:  Общество

Что нужно знать про весенний лёд?

  • Если больше трех дней стоит плюсовая температура,  нс лёд выходить нельзя!
  • Весной лёд водоемов становится хрупким, особенно у береговой.
  • Снег делает лёд рыхлым, мягким, способствует  более быстрому его разрушению.
  • Во время ледохода нельзя прыгать с льдины на льдину. Удаляться от берега очень опасно, к тому же льдина может перевернуться!
  • Весенний лёд совсем не трещит, как зимний, предупреждая об опасности.
  • Серый, матово-белый, желтоватый лёд крайне ненадёжен и очень опасен.
  • Если вы оказались на тонком льду, нужно тихонько лечь и аккуратно отползти назад к берегу тем же путем.

Телефон спасателей - 112

 

Фото freepik.com