К 80-летию Победы — музейные выставки в МФЦ
Посетители МФЦ Ленинградской области могут познакомиться с передвижными выставками о Великой Отечественной войне из фондов Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, музея Банка России, музея-крепости «Корела».
В филиалах МФЦ Гатчинский, Лужский, Всеволожский, Волосовский, Бокситогорский, Тихвинский, Сосновоборский, а также в отделах Рощино и Бокситогорск можно увидеть такие выставки музея обороны и блокады Ленинграда, как «Блокадный хлеб», «Дорога жизни», «История музея обороны Ленинграда», «Фотографы Блокадного Ленинграда», «Балтийцы сражаются», «Руководители Блокадного Ленинграда», «И музы устояли…».
Кроме того, в филиалах МФЦ Ломоносовский, Кировский, Лодейнопольский организована выставка фотоизображений памятных монет музея Банка России «Истории Победы», а в филиале МФЦ Приозерск все желающие могут познакомиться с экспозицией «Кексгольм – Петровский город», предоставленной музеем-крепостью «Корела».
Выставочные мероприятия проходят в рамках культурно-просветительского проекта областных центров госуслуг «Музей в гостях у МФЦ».