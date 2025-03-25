К 80-летию Победы — музейные выставки в МФЦ

В филиалах МФЦ Гатчинский, Лужский, Всеволожский, Волосовский, Бокситогорский, Тихвинский, Сосновоборский, а также в отделах Рощино и Бокситогорск можно увидеть такие выставки музея обороны и блокады Ленинграда, как «Блокадный хлеб», «Дорога жизни», «История музея обороны Ленинграда», «Фотографы Блокадного Ленинграда», «Балтийцы сражаются», «Руководители Блокадного Ленинграда», «И музы устояли…».

Кроме того, в филиалах МФЦ Ломоносовский, Кировский, Лодейнопольский организована выставка фотоизображений памятных монет музея Банка России «Истории Победы», а в филиале МФЦ Приозерск все желающие могут познакомиться с экспозицией «Кексгольм – Петровский город», предоставленной музеем-крепостью «Корела».

Выставочные мероприятия проходят в рамках культурно-просветительского проекта областных центров госуслуг «Музей в гостях у МФЦ».