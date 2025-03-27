Осторожно, «безопасность»!
Пенсионного фонда больше нет. Но он продолжает звонить гражданам, жителям Гатчинского округа. Точнее, от лица упраздненного фонда названивают мошенники. Но это только затравка.
Когда доверчивый пенсионер выдаст звонившему свои персональные данные, в дело вступают «сотрудники ФСБ», которые пугают и обвиняют одновременно. Такой «коктейль» хорошо срабатывает, и люди послушно отправляют сбережения на «безопасные счета». Хотя какая связь органов госбезопасности и денег? Но связей никто не ищет, все просто выполняют указания преступников.
21 марта в Сиверский отдел полиции поступило сообщение от 78-летней жительницы Белогорки, которой позвонили неустановленные лица от имени «Пенсионного фонда РФ» и выведали ее персональные данные. Потом позвонили другие неустановленные лица, представившиеся сотрудниками ФСБ. Они заявили, что пенсионерка совершила противоправные действия и ей необходимо перевести денежные средства на «безопасный счет».
Дама сняла почти полмиллиона и по указанию злоумышленников внесла всю сумму на указанный ей счет через банкомат в Сиверском на Вокзальной.
Сотрудники поликлиники тоже никому не звонят с приглашением на диспансеризацию и диктовать кодов не просят. Если вам поступил подобный звонок, тем более через мессенджер – жмите отбой и блокируйте мошенника. И уж, конечно, никому ничего не диктуйте.
20 марта в гатчинскую полицию обратился 73-летний житель Гатчины, которому позвонили через мессенджер WhatsApp. Звонивший мужчина представился сотрудником городской поликлиники и сказал, что необходимо пройти диспансеризацию. Для получения талона надо назвать ему код из смс. Пенсионер продиктовал код, а потом поступил новый звонок, и женский голос от лица Росфинмониторинга заявил, что от имени пенсионера оформлена доверенность на снятие денежных средств. Для безопасности необходимо обналичить деньги и перевести их на «счет безопасности».
Вот на этом этапе нужно было бы задаться вопросом: что за ахинею несет эта дама из «Росфинмониторинга»? Ради безопасности можно снять наличные и спрятать дома в надежном месте. Но снять наличные и отправить их в другой банк на чужой счет, неизвестно кому принадлежащий? Однако потерпевший именно так и сделал. Он пошел в отделение Сбербанка, снял там свои 300 тысяч рублей и через банкомат отправил в «ВТБ» на номер счета, продиктованный голосом в трубке. Всё. Дальше – дело полиции.
По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.
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