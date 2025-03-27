Осторожно, «безопасность»!

Когда доверчивый пенсионер выдаст звонившему свои персональные данные, в дело вступают «сотрудники ФСБ», которые пугают и обвиняют одновременно. Такой «коктейль» хорошо срабатывает, и люди послушно отправляют сбережения на «безопасные счета». Хотя какая связь органов госбезопасности и денег? Но связей никто не ищет, все просто выполняют указания преступников.

21 марта в Сиверский отдел полиции поступило сообщение от 78-летней жительницы Белогорки, которой позвонили неустановленные лица от имени «Пенсионного фонда РФ» и выведали ее персональные данные. Потом позвонили другие неустановленные лица, представившиеся сотрудниками ФСБ. Они заявили, что пенсионерка совершила противоправные действия и ей необходимо перевести денежные средства на «безопасный счет».

Дама сняла почти полмиллиона и по указанию злоумышленников внесла всю сумму на указанный ей счет через банкомат в Сиверском на Вокзальной.

Сотрудники поликлиники тоже никому не звонят с приглашением на диспансеризацию и диктовать кодов не просят. Если вам поступил подобный звонок, тем более через мессенджер – жмите отбой и блокируйте мошенника. И уж, конечно, никому ничего не диктуйте.

20 марта в гатчинскую полицию обратился 73-летний житель Гатчины, которому позвонили через мессенджер WhatsApp. Звонивший мужчина представился сотрудником городской поликлиники и сказал, что необходимо пройти диспансеризацию. Для получения талона надо назвать ему код из смс. Пенсионер продиктовал код, а потом поступил новый звонок, и женский голос от лица Росфинмониторинга заявил, что от имени пенсионера оформлена доверенность на снятие денежных средств. Для безопасности необходимо обналичить деньги и перевести их на «счет безопасности».

Вот на этом этапе нужно было бы задаться вопросом: что за ахинею несет эта дама из «Росфинмониторинга»? Ради безопасности можно снять наличные и спрятать дома в надежном месте. Но снять наличные и отправить их в другой банк на чужой счет, неизвестно кому принадлежащий? Однако потерпевший именно так и сделал. Он пошел в отделение Сбербанка, снял там свои 300 тысяч рублей и через банкомат отправил в «ВТБ» на номер счета, продиктованный голосом в трубке. Всё. Дальше – дело полиции.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.

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