Людмила Ионасовна Чиринскайте – биолог, эколог и педагог дополнительного образования Дома детского творчества «Журавушка» г. Гатчины. Более двадцати лет она руководит творческим объединением для школьников «Экологическое краеведение». Для ребят участие в этой образовательной программе – уникальная возможность войти в волшебный мир природы, познакомиться с ней поближе, увидеть ее изнутри.

Неизменной частью деятельности объединения «Экологическое краеведение» остаются познавательные прогулки по гатчинским паркам. В рамках направления «Эковояж» школьники посещают особо охраняемые природные территории Ленинградской области: Линдуловскую рощу, Гладышевский заказник, Олонецкие поля, Комаровский берег, Западный Котлин и многие другие.

Экологические проекты, которые школьники выполняют под руководством Людмилы Чиринскайте, не просто интересны сами по себе. Некоторые из них стали важным дополнением в копилку общих знаний о природе как Гатчинского района, так и Ленинградской области.

«Откроем мир для наших детей» – так звучала тема встречи с родителями в ДДТ «Журавушка». Она была посвящена семейным путешествиям и экскурсиям и призвана активизировать взрослых для развития и воспитания любознательных, активных, интересующихся, любящих и знающих свой край детей. Прогулки и экскурсии способствуют реализации двух основных потребностей, с которыми рождаются дети, – потребность в общении и потребность в познании. Также они дарят опыт совместного общения, укрепляют семейные отношения.

Людмила Чиринскайте рассказала о маршрутах семейных мини-путешествий в пределах Гатчинского района и Ленинградской области. Удивительные места, поражающие своей красотой, исторической и природной ценностью совсем рядом! Среди них – заказники «Сергиевка» и «Комаровский берег», усадьба Рождествено, уступ Серово, реабилитационный центр для животных, Дом станционного смотрителя в Выре, памятник природы «Дудергофские высоты», птичий зоопарк в деревне Шуваловка, исторические и природные места вдоль реки Ижоры. И это только небольшой перечень мест, которые родители могут открыть для себя и своих детей.

Выражаем благодарность Людмиле Ионасовне Чиринскайте за интересную встречу.

Н.В. Елисеева