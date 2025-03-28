Людмила Тептина обсудила вопросы коммунальных услуг и поддержки волонтёров

«Личные приемы граждан – обязательная составляющая работы каждого депутата! Знать, какие вопросы волнуют избирателей, с какими проблемами они сталкиваются очень важно для совершенствования нашего регионального законодательства», — прокомментировала Людмила Тептина.

На приеме обсуждались вопросы коммунальных услуг, а также поддержка волонтерской деятельности в зоне СВО.

Приемы Координатора партийного проекта «Крепкая семья» в Ленинградской области Людмилы Тептиной проходят каждый месяц в соответствии с утвержденным графиком приёма. В апреле приём граждан состоится 24 апреля с 15:00 до 17:00. Обращаем внимание, что приёмы проводятся только по предварительной записи.