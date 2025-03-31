ЦИФРОВОЙ ЛИКБЕЗ: Как защитить себя в играх-кликерах, не стать жертвой фишинга и онлайн-груминга

«Каждый подросток, который активно пользуется интернетом, может попасть на уловки мошенников. Так, при онлайн-груминге злоумышленники выдают себя за друзей, блогеров или влиятельных людей, чтобы втереться в доверие и узнать личные данные. А увлечение кликер-играми может привести на сайты, которые обещают обменять игровые монеты на реальные деньги, часто это ловушка», – подчеркнул заместитель председателя комитета цифрового развития Ленинградской области Александр Клечиков.

ТОП-8 советов, как подростку защитить себя в онлайн-играх:

Не переходите на сомнительные сайты, которые обещают награды, подарки или заработок на игре: заманчивые предложения могут быть с подвохом.

Изучите правила игры: проверьте, заявляли ли разработчики о возможности вывода денег.

Проверяйте сайты перед вводом данных: читайте отзывы, посмотрите на адрес в браузере и убедитесь, что ресурс официально связан с игрой.

Используйте антивирусное ПО: оно поможет выявить и заблокировать фишинговые ссылки.

Не вводите логины, пароли и данные карты на незнакомых сайтах, даже если они выглядят как официальный ресурс.

Критически относись к общению в интернете: если кто-то просит личные данные, фото, видео, адрес, лучше прекратить разговор.

Не сообщай посторонним номер телефона, место учебы и информацию о семье: излишний интерес к этим данным – тревожный знак.

Если собеседник начинает угрожать или шантажировать — не бойся рассказать взрослым и попросить помощи: чем раньше об этом узнают родители, тем быстрее можно решить проблему.

Еще больше полезной информации о защите от онлайн-мошенничества в цифровой среде – на сайте «Цифрового ликбеза» (https://digital-likbez.datalesson.ru/).

Посмотреть запись открытого регионального урока для ленинградских школьников можно в госпаблике комитета: https://vkvideo.ru/video-183130672_456239263.

Проект «Цифровой ликбез» реализует АНО «Цифровая экономика» в рамках проекта «Экономика данных». В 47-м регионе проект проводится при поддержке комитетов цифрового развития и образования Ленобласти в партнерстве с ИТ-компаниями.