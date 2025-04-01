Работники культуры учатся

Для общего развития, понимания трендов и поиска перспектив в быстро меняющемся мире в Голубой и Розовой гостиных Гатчинского Дома культуры прошли семинары.

За круглым столом «Сервис и гостеприимство» директора культурно-досуговых центров, музеев, художественных школ, библиотек прослушали мотивирующую лекцию об истории «очагов культуры» на Руси, о высоких смыслах, заложенных в деятельность современных учреждений культуры, что, безусловно, возвеличивает их роль в обществе. После чего участники круглого стола подключились к обсуждению темы сервиса и гостеприимства на примере своих муниципальных учреждений культуры.

Тем временем заместители директоров и художественные руководители повышали знания в области современных технологий продвижения услуг. С лекцией по теме «Сообщества и работа с ними» выступила старший аналитик компании «Сетевые Исследования» Полина Воронцова. Кстати, жительница поселка Сиверский. Полина специализируется на анализе информационного поля и инструментах сервис-дизайна. Большая часть лекции была посвящена практическим вопросам продвижения в интернете учреждений культуры, их мероприятий, кружков и прочего, то есть «активного динамичного продукта».

«Что такое хорошо и что такое плохо», с точки зрения посетителя сайта, было наглядно представлено на самых показательных примерах из открытых источников и в «разборе полетов» на примере анализа сайта и социальных сетей Гатчинского ДК.

Участник семинара тепло поблагодарили Полину Воронцову и наградили аплодисментами.

Татьяна Можаева