В Приоратском парке открылась выставка «В зеркале Чёрного озера: Приоратский парк глазами художников и современников»

Каким Приоратский парк видели художники XVIII, XIX, XX веков? Каким он сохранился в письмах и воспоминаниях горожан и гостей Гатчины? Какие впечатления, мысли и чувства остались навсегда запечатлены в памяти о парке? Об этом расскажут репродукции художественных изображений Приоратского парка в обрамлении свидетельств и воспоминаний современников с момента зарождения ансамбля при Павле I до наших дней.

Проходя по берегу Филькиного озера, вы сможете полюбоваться репродукциями художественных изображений Приоратского парка, которые перенесут вас в атмосферу прошлых эпох. Это картины из Третьяковской галереи, Государственного Эрмитажа, Всероссийского музея А. С. Пушкина, Государственного научно-исследовательского музея имени А. В. Щусева, и, конечно, изображения из коллекции Музейного агентства Ленинградской области, Историко-мемориального музея-усадьбы П. Е. Щербова, ГМЗ «Гатчина» и других музеев.

Свидетельства и воспоминания современников покажут вам историю взаимодействия человека и пейзажа «долины Приората», проведут вас через галерею человеческих эмоций, мыслей и чувств, которые в разные времена были связаны с Приоратским парком.

Выставка будет открыта до 30 апреля 2025 года.

ГБУК ЛО Парковое агентство