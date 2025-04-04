Как обстановка – оперативная?

По данным УМВД, уровень преступности на территории Гатчинского округа остается одним из самых низких в Ленобласти. В течение 2024 года на учете в службах профилактики состояло 1446 человек, что составляет 6,4% от официальной численности населения.

В 2024 году сотрудниками УМВД было рассмотрено 50960 заявлений и сообщений, поступивших в дежурные части. В результате проверок по этим материалам на учет было поставлено 2531 преступление, что на 57 меньше, чем в 2023-м. Количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 6,6% и составило 934 деяния за год. Раскрываемость тоже возросла и превысила среднеобластные показатели.

В целом 71% всех зарегистрированных преступлений в 2024 году относится к тайному хищению чужого имущества – 717. Несмотря на снижение числа убийств более, чем в два раза (четыре за год), зарегистрирован рост тяжких преступлений против личности: 27 причинений тяжкого вреда здоровью, 10 изнасилований, 19 фактов насильственных действий сексуального характера, восемь фактов развратных действия и три разбоя.

На этом фоне снизилось количество квалифицированных краж – 592 за год, число краж с проникновением сократилось на 40% и составило 147 деяний.

Мошенничество остается бичом современности, никакая профилактическая и разъяснительная работа не помогла удержать ситуацию под контролем: рост превысил 12%. За год было зарегистрировано 544 мошенничества плюс 547 мошенничеств в сфере интернет-технологий. А сумма причиненного гражданам ущерба от данного вида преступлений превысила 291 млн

рублей.

Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, возросло: 213 уголовных дел было возбуждено по фактам сбыта. Из незаконного оборота в 2024 году изъяли более 199 кг наркотических веществ.

На фоне общего снижения зарегистрированных преступлений линии охраны общественного порядка сократилось количество краж, грабежей, угроз убийством, причинений легкого вреда здоровью, фактов фиктивной постановки на учет иностранцев, меньше было задержано пьяных за рулем. Однако возросло количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения – 195 за год.

За 2024 год сотрудниками УМВД России по Гатчинскому району составлено 6268 протоколов об административных правонарушениях (на 996 меньше, чем в 2023 году).

Проводилась работа по декриминализации рынка алкогольной продукции: гатчинские полицейские составили 58 протоколов, изъяли более 1880 литров алкогольной продукции.

В сфере незаконной борьбы с миграцией составлено 2335 протоколов.

Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 25158 правонарушений в области безопасности дорожного движения. За 2024 год госавтоинспекторы наложили штрафов на сумму более 43 миллионов рублей, взыскано 81,7%. На гатчинской территории было зарегистрировано 3144 дорожно-транспортных происшествия, из них 198 – с пострадавшими. В этих ДТП погибло 42 человека, в том числе трое детей; 249 участников аварий получили травмы, 27 из них – дети в возрасте до 16 лет. Почти в 88% этих ДТП были виноваты водители.

На миграционный учет в 2024 году поставлено 16740 человек, что на 9619 меньше, чем в 2023-м. Снято с миграционного учета 1817 человек, по признакам фиктивной регистрации – 1042, а также принято 525 решений о неразрешении въезда иностранцам на основании решений суда об административном выдворении. За нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлечено 354 иностранных гражданина, а также 250 физических и юридических лиц, являющихся принимающей стороной.

Екатерина Дзюба