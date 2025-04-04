На особом контроле — обращения семей участников СВО
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сегодня принял доклад уполномоченного по правам человека в Ленинградской области Сергея Шабанова по обращениям ленинградцев в 2024 году.
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«Заметно снизилось число обращений жителей в Кингисеппском, Гатчинском и Выборгском районах благодаря улучшению ситуации в сферах ЖКХ, здравоохранения и экологии.
На особом контроле уполномоченного — решение вопросов, поступающих от семей участников специальной военной операции», — прокомментировал глава региона.
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