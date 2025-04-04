На особом контроле — обращения семей участников СВО

В 2025 году четыре десятка сирот в Гатчинском округе получат отдельные квартиры – все, кто в этом году достиг совершеннолетия и по закону должен быть обеспечен жильем. Контроль возложен на органы опеки: специалисты строго следят за соблюдением законности – кому, где и когда положена квартира.