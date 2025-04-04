«Вам письмо!» – сообщили мошенники

После этого сыпятся смс-ки, начинаются манипуляции с личным кабинетом на «Госуслугах» и рассказы про кредиты. В итоге все сводится к выманиванию денег: «Переведите средства на безопасные счета» – и потерпевшие лишаются своих сбережений.

30 марта в УМВД России по Гатчинскому району обратилась 25-летняя девушка, у которой преступники обманом похитили более 700 тысяч рублей. Потерпевшей сообщили, будто бы на почте имеется заказное письмо на ее имя и для его получения требуется назвать код из смс, что она и сделала. Далее пришло другое смс – от сайта «Госуслуги» о том, что был совершен вход в ее личный кабинет, и указан номер телефона техподдержки. Девушка позвонила по этому номеру, и там ей сказали, что на нее оформляются кредиты. Далее, действуя по инструкции неустановленного лица, потерпевшая сделала несколько переводов на чужие банковские счета на общую сумму 742 тысячи рублей. Что и требовалось доказать – деньги канули.

26 марта в Коммунарский отдел полиции обратилась 69-летняя местная жительница, которую обманули под предлогом замены счетчика. Позвонил неизвестный и сообщил, что у нее в квартире будут менять счетчик. Потом ей пришло уведомление с цифровым кодом, который дама отправила мошенникам. А дальше раздался еще один звонок, и голос в трубке представился службой безопасности… непонятно какой организации. Он велел задекларировать все имеющиеся у нее наличные денежные средства. Скажете, бред сумасшедшего? А потерпевшая, действуя под диктовку звонившего, отправилась в салон сотовой связи на Фабричной улице и сделала два денежных перевода – на 100 тысяч и на 57 тысяч рублей через терминал на чужие номера телефонов получателям с красноречивыми именами Рамиль и Шерзод. Осознав случившееся, через несколько дней дама пошла в полицию.

А 35-летний житель Гатчинского округа повелся на заманчивое предложение неизвестного и отправил мошенникам более миллиона рублей под предлогом дополнительного заработка. По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.