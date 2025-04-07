Серых куропаток в Гатчинском округе прибыло

Каждый год, начиная с 2018-го, на юге Ленинградской области – в охотничьих угодьях Гатчинского, Ломоносовского и Лужского районов – выпускают на волю около 300 особей серой куропатки. Несмотря на то что серая куропатка считается охотничьим ресурсом, птица занесена в Красную книгу Ленинградской области, и охота на нее запрещена.

Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 47 региона занимается восстановлением ее популяции. Птенцов закупают в разных регионах страны, подращивают в закрытых вольерах в Сосновском государственном опытном охотничьем хозяйстве в Приозерском районе и по достижении годовалого возраста выпускают в дикую природу.

2 апреля специалисты комитета, в том числе Юго-западного отдела, а также сотрудники Гатчинской государственной ветеринарной службы выпустили новую сотню краснокнижных птиц в Гатчинском округе. Куропаток привезли в угодья, аккуратно вынесли ящики с ними из кузова и открыли крышки. Почуяв волю, птицы резво выпорхнули из своих ящиков и, описав небольшой круг, рассредоточились по полю с громким курлыканьем. А некоторые просто… вышли и отправились пешком обследовать новые места. В перелеске для птиц устроен шалаш с подкормкой. После выпуска специалисты «Леноблохоты» продолжают наблюдать за куропатками, подкармливать их и охранять. Работа приносит ощутимые плоды: с 2018 года численность вида с 1100 особей возросла до четырех тысяч.

- Юго-западные районы Лен-области – типичные места обитания серой куропатки, – говорит представитель регионального комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ирина Комова. – Мы выпускаем птиц в тех угодьях, где уже есть серые куропатки, и наши вновь прибывшие могут скреститься с дикими сородичами. К сожалению, сокращение площадей, пригодных для проживания куропаток, привело к резкому сокращению численности птиц. Сыграла свою роль и обработка полей химикатами. Стабилизация численности вида позволит вывести его из перечня редких и охраняемых. Мероприятия по восстановлению численности серой куропатки проходят в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды Ленинградской области», подпрограммы «Животный мир».

В этом году даже погода благоприятствовала новоселью. Солнце, свежий весенний ветер и сухое скошенное поле явно понравились пернатым – новый выводок серых куропаток приветствовал свободу и отправился обживаться на Гатчинской земле. Надеемся, наш край окажется гостеприимным для красно-книжников.

Екатерина Дзюба