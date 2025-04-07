В Гатчине будет 12 автобусных маршрутов

О целях, предварительных итогах и планах расширения транспортной реформы на муниципальных маршрутах Гатчинского округа на аппаратном совещании в администрации рассказала заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства по экономике, дорожному хозяйству и благоустройству Ольга Терехина.

71 новый автобус

Первый этап транспортной реформы проходил в 2023–2024 году и с поставленными задачами справился – произошло полное обновление подвижного состава на муниципальных маршрутах Гатчинского округа, и была налажена бесперебойная работа общественного транспорта.

В конце 2023 года был проведен аукцион и заключен контракт на семь лет на пассажирские перевозки по 36 пригородным муниципальным автобусным маршрутам. В ноябре 2024 год после очередного аукциона заключили еще один контракт на перевозки пассажиров по пригородному маршруту №527 «г. Гатчина, Варшавский вокзал – п. Кобралово». По маршруту курсирует четыре автобуса среднего класса.

На сегодняшний день на муниципальных маршрутах Гатчинского округа работает 71 новый автобус: 67 автобусов марки Volgabus большого и среднего класса и четыре – марки ПАЗ Vector NEXT среднего класса. Конструкция всех автобусов обеспечивает их доступность для пассажиров с колясками, маломобильных граждан, инвалидов, в том числе передвигающихся в кресле-коляске. 67 автобусов работают на газомоторном топливе (компримированном природном газе). Все автобусы оснащены звуковыми автоинформаторами, электронными информационными табло и электронными маршрутными указателями, а также системой радиоинформирования и звукового ориентирования для инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения – «Говорящий город». Во всех автобусах есть возможность наличной и безналичной оплаты проезда. Движение всех автобусов по пригородным маршрутам можно отслеживать с помощью поисково-информационной службы «Яндекс Карта» в реальном времени.

Всего же по 51 муниципальному маршруту в Гатчинском округе курсирует в общей сложности 100 автобусов, из которых 95 относятся к среднему классу, пять – к большому. 71 автобус – не старше одного года, и 29 – в возрасте пяти лет и старше.

По Гатчине автобусы будут ходить до 10 вечера

В 2025 году в Гатчине проходит II этап транспортной реформы. В настоящее время 10 маршрутов в границах города обслуживают два предпринимателя-перевозчика: ИП Крылов В.И. и ИП Дронин Д.Ю. На маршрутах работает 29 автобусов среднего класса, и срок действия муниципальных контрактов по городским маршрутам в этом году заканчивается. Будут проведены закупочные процедуры.

Планируемый срок действия нового муниципального контракта – семь лет. По Гатчине будет ходить 31 автобус – по 12 городским муниципальным маршрутам.

В результате транспортной реформы произойдет оптимизация маршрутной сети Гатчинского округа. Будет увеличено количество рейсов с учетом текущего пассажиропотока, откорректировано расписание движения автобусов, продлено время их работы – до 22 часов. Главная цель – улучшение качества транспортного обслуживания населения Гатчинского округа: бесперебойные комфортные и безопасные пассажирские перевозки, что, по мнению руководства, повысит востребованность и привлекательность общественного транспорта.

Как заметил представитель Гатчинского филиала ООО «Транс-Балт» Роман Юренев, средний возраст парка «Транс-Балта» – менее одного года. Помимо инвестиций в подвижной состав, предприятие инвестировало полмиллиарда в развитие площадки: реконструировало ремонтные зоны, так как автобусы стали более габаритные. А также «Транс-Балт» обновил мойку: ее сделали двухпостовой, поставили щетки, и автобусы на наших дорогах стали значительно чище.

Главная проблема «Транс-Балта» – это кадровый некомплект:

- В прошлом году мы индексировали заработную плату водителей дважды, увеличили ее на 20%, и на сегодняшний день средняя зарплата водителя в гатчинском парке составляет 132 тысячи рублей. Но водителей всё равно катастрофически не хватает. Мы используем все инструменты, чтобы привлечь сотрудников. С прошлого года начали за свой счет переучивать водителей с категории «В» и «С» на «D», во время обучения водителям выплачивается стипендия.

Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим поблагодарила всех, кто работал над проведением столь масштабной транспортной реформы: Гатчина первой в Ленинградской области решилась на такой непростой и ответственный шаг. Результат не заставил себя ждать: количество жалоб от населения сократилось до минимума. Обращения и замечания, которые поступают, рассматриваются внимательно и принимаются к сведению. Ибо реформа должна повысить привлекательность общественного транспорта.

Екатерина Дзюба