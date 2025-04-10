«Легенды северных широт» в Гатчине

В 2015 году было принято решение о создании АНО «Центр культуры ингерманландских финнов «Hatsina», руководителем которого стала Нина Андреевна Эртэ-Аниконова. Эта общественная организация создавалась при поддержке администрации Гатчинского района. Также большую помощь в развитии молодого сообщества оказывал Центр культуры коренных малочисленных народов Ленинградской области, которым руководила Ольга Игоревна Конькова.

Визитной карточкой центра «Хатсина» стал ежегодный праздник «Легенды северных широт». Главной темой фестиваля изначально были выбраны мотивы «Калевалы»: именно в Ленинградской области и, в частности, в Гатчинском районе были созданы многие калевальские руны. Издавна проживающие на северо-западе нынешней России представители ингерманландских народностей: вепсы, водь, ижора, карелы, ингерманландские финны – через столетия пронесли память о своих предках, веру и традиции, духовную культуру. Все эти народы объединила «Калевала» – эпос, собранный и опубликованный в XIX веке Элиасом Лённротом. Праздник «Легенды северных широт», посвященный карело-финской культуре, также объединяет представителей ингерманландских народов, стремящихся сохранить родную культуру и язык. Принять в нем участие может любой желающий, вне зависимости от возраста и национальности.

Юбилейный фестиваль «Легенды северных широт» проходил в Голубой гостиной Гатчинского дома культуры. В этот день по традиции радовали глаз национальные костюмы, звучала карело-финская музыка. Желающие могли познакомиться с изданиями «Калевалы» разных лет и на разных языках из уникальной коллекции Нины Эртэ-Аниконовой. В атмосферу финского дома погружала фотозона с небольшой экспозицией старинных вещей, включая традиционную прялку. В рамках фестиваля прошли выставки карельских и финских рукоделий. Были представлены лоскутные панно мастериц Анны Зыковой и Ольги Зеленковой, традиционная вышивка и домотканые полотенца из коллекции центра «Хатсина», гобелены с финскими пейзажами Ольги Олейниковой.

Уже традиционными для «Легенд северных широт» стали интересные мастер-классы от ингерманландских рукодельниц. Руководитель студии «Рукодельница» Людмила Еремеева, чье детство прошло среди тверских карелов, учила делать карельских и финских куколок из лоскутков ткани.

С искусством валяния из шерсти знакомила Ольга Сойту. Ольга Геннадьевна состоит в обществе «Хатсина» с самого начала его основания. Ее муж, Александр Арвович Сойту, был пастором прихода в Малых Колпанах. В семье Сойту бережно сохраняются традиции ингерманландских финнов.

- По профессии я учитель, а валяние из шерсти – мое хобби, которым я занимаюсь почти четверть века, – говорит Ольга Сойту. - Среди представленных здесь изделий есть и работы, выполненные в финской традиции: ключницы, пенал для письменных принадлежностей.

Мастер-класс по ткачеству дорожки на станке провела мастерица из поселка Терволово Любовь Пакконен. Она пришла в центр «Хатсина» не так давно, домашним ткачеством занимается около трех лет. Среди представленных ею изделий – передники с изящной карельской вышивкой.

Гости фестиваля смогли оценить игру на финских народных инструментах: кантеле, флейте пили, йоухикко, скрипке – в исполнении руководителя фолк-группы «Корела» Елены Ведайко. Стихи на финском языке прочитала поэтесса, автор-исполнитель, носитель литературного финского языка Ирма Пеннонен.

С праздником ингерманладских финнов гатчинской земли поздравили заместитель главы администрации Гатчинского округа Ольга Мясникова, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина и многочисленные друзья центра «Хатсина».

- Благодаря вам культура ингерманландских финнов не только сохранена – она передается из поколения в поколение, и наши дети знают о коренном малочисленном народе, проживающем на гатчинской земле, – отметила Ольга Мясникова. - Очень важно и то, что деятельность центра, представляющая культурные традиции своего народа, направлена на укрепление межнационального и межконфессионального согласия.

Людмила Тептина напомнила, что исторически Гатчинский округ был многонациональным и многоконфессиональным.

- Все мы живем в мире и согласии, и каждый народ бережно сохраняет свою историю, культуру и традиции, – отметила Людмила Анатольевна. - Спасибо организаторам фестиваля за стремление не только сохранять национальные традиции, но и знакомить с ними молодое поколение.

Множество благодарностей и почетных грамот получили в этот день те, без кого праздник «Легенды северных широт» не состоялся бы. Фестиваль продолжился концертом, который по традиции украсили финские народные песни, танцы и музыка в исполнении артистов центра «Хатсина» и творческих коллективов Гатчины и Санкт-Петербурга.

Юлия Лысанюк