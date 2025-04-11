Народная программа в действии: как Ленинградская область меняется к лучшему

Кроме того, завершено обновление 312 существующих соцобъектов, что позволяет сохранять высокие темпы развития социальной инфраструктуры. Глава региона также дал указание ускорить строительство социальных объектов в Ленинградской области, таких как школы, детские сады, поликлиники и больницы.

Комфортная жизнь граждан, является ключевым компонентом Народной программы «Единой России». Ранее на заседание Программной комиссии «Единой России» были проведены промежуточные итоги реализации народной программы. Председатель Партии Дмитрий Медведев отметил, что на текущий момент выполнено более 80% показателей документа.

Также реализацию народной программы прокомментировал Депутат Законодательного собрания Ленинградской области от фракции «Единая Россия», координатор федерального партийного проекта «Школа ЖКХ» в Ленинградской области Евгений Смирнов:

«Реализация Народной программы связана с выполнением перед жителями обязательств, которые взяла на себя партия. Это становится прямым фактором улучшения жизни населения. Дети Ленинградской области получают возможность посещать новые или отремонтированные учебные заведения, а также наслаждаться прогулками в красивых парках и скверах. Спортивные мероприятия теперь проходят в современных спортивных комплексах. Также наблюдается значительное улучшение в транспортной и коммунальной сферах и реализации социальных проектов. Мы тщательно контролируем ход выполнения работ по всем объектам программы. Наш главный принцип – не просто потратить деньги, а получить результат, который будет приносить пользу обществу на протяжении многих лет», — резюмировал Евгений Смирнов.

Успешная реализация народной программы напрямую увязана с повышением уровня жизни граждан, включая социально незащищённые группы.