Театральный фестиваль в Гатчине: в трёх действиях

Действие первое. Артхаусная «Красная шапочка»

У входа в ТРК меня первым делом встречает разрисованный граффити «Мерседес Спринтер». Со всех сторон автомобиля – кроваво-черные пятна и зловещая надпись потекшими буквами: «Театр имени Которого Нельзя Называть». Заглядываю в лобовое стекло и понимаю, что петербургская «банда джентльменов удачи от искусства» (так себя называет труппа) прибыла на место раньше меня. Набравшись смелости, поднимаюсь на третий этаж торгового комплекса. Встреча назначена в лофт-пространстве «121 квадрат».

Смельчаков оказалось много, и половина – школьного возраста. Женщина, шедшая рядом со мной, останавливается у входа в зал и ищет фамилию своей дочери в списке… Списке выступающих. Сегодня юные поклонники сценического искусства будут соревноваться в художественном прочтении произведений. Но это позже. Сначала – сюрприз.

На сцену выбегает неуклюжая девушка с бровями Пьеро, раскидывает мусорные мешки и бросает на пол переклеенный бумажным скотчем чемоданчик. На одной из полосок скотча нацарапано «СИНЕМА». Следом за ней молодой человек неторопливо выкатывает продуктовую тележку, из которой торчит камера. Коренастый режиссер с кавказским акцентом Гога объявляет: будут снимать «Красную шапочку». Но поскольку кино малобюджетное, кроме режиссера Гоги (Евгения Клекотнева), его помощницы Ирки (Ирина Малышенко) и оператора Димы (Дмитрий Казенас) на съемочной площадке больше никого. Когда картонная фигура Бритни Спирс оказывается недостаточно артистичной для роли Красной Шапочки, становится понятно: актеров придется брать из зрительного зала! Зал, кстати, перед этим заботливо огородили сигнальной лентой – для безопасности (ну и, наверное, чтобы точно никто не сбежал).

Несмотря на то что после спектакля в кулуарных разговорах обсуждалась принадлежность выбранных из зрительного зала к театральной труппе, совершенно точно можно сказать: дремучий лес, в котором блуждала Красная Шапочка, сыграли другие артисты. Те самые, что пришли сегодня на конкурс чтецов. По команде Ирки «лес» дружно кричал и махал искусственными веточками. Меня на роль леса не утвердили, зато мне посчастливилось примерить «красную шапку»: когда режиссер велел найти для главной героини соответствующий головной убор, оператор Дима откуда-то вытащил… красный бюстгальтер. На возмущение режиссера «В зале же дети!» Дима возразил: «Так это детский». И попытался надеть его на голову моей юной соседки в первом ряду. В итоге «шапка» досталась мне – на радость окружавших меня зрителей.

Вообще, постановка удивительным образом одинаково развеселила различные возрастные категории: яркая клоунада-балаган для детей, шутливый «артхаус» для взрослых. За кулисами Евгения Клекотнева – «Гога» – рассказывает, что спектаклю «Синема» уже больше пяти лет и масштабы у него изначально были совсем другие:

– Когда мы первый раз ставили этот спектакль, мы играли 6 часов, было 20 человек. Потом, как видите, значительно ужали хронометраж и количество актеров. Режиссера хотели сначала сделать итальянцем, но, как ни крути, всё равно получался кавказский акцент. И это не пародия на кого-то конкретного. Это пародия на все те трудности, с которыми сталкивается режиссер малобюджетного фильма: поиск актеров, подготовка декораций и так далее…

«Синему», как и многие другие спектакли, петербургская труппа часто играет на открытом воздухе – тогда применяются и дымовые спецэффекты. На фестивале в прошлом году, кстати, «Театр имени Которого» давал на гатчинской улице спектакль «Цирк уехал». Сегодня же, в закрытом пространстве, вместо дыма использовались конфетти, воздушные шары и комки бумаги. Всё это сопровождает заключительную сцену постановки: дровосеки разрезают брюхо волка и освобождают бабушку Красной Шапочки. Все радостно танцуют, правда, теперь оставшимся гостям фестиваля так же дружно предстоит убрать остатки «богатого внутреннего мира» волка: сейчас на этой сцене должен начаться конкурс художественного слова, в том числе на серьёзную патриотическую тематику.

Действие второе. Конкурс чтецов

Пожалуй, та профессиональная черта артиста, которая объединила всех выступающих в тот день, – умение держать себя и не сбиваться, несмотря на звуковые и зрительные шумы в зале.

Выбор произведений для этюдов оказался широк: от очаровательного стишка про кота Василия в исполнении семилетней Марьяны до проникновенного «Рассказа танкиста», прочтенного 15-летним Дмитрием. Одним из критериев оценки было соответствие репертуара возрасту исполнителя, впоследствии в число призеров одной и той же степени вошли ребята различных возрастных категорий.

Член жюри, режиссер народного театра «Городок» (г. Сосновый Бор) Сергей Сулим при этом отмечает: работать с материалом всегда не просто, и не всегда удается донести мысль, которая в нем заложена. Именно поэтому задача художественных руководителей (все участники конкурса выступали от лица различных театральных студий) – разъяснять юным актерам, какую историю и про что они хотят рассказать. Вместе с тем Сергей Сулим высоко оценил уровень подготовки гатчинского театрального фестиваля:

– Я последнее время часто бываю в жюри на подобных конкурсах в разных районах, поэтому мне есть с чем сравнивать. Конкурс сделан на хорошем уровне; замечательный, интересный материал ребята выбирают. И даже после одного выступления можно понять, у кого из ребят абсолютно точно есть театральная жилка. Из этических соображений не буду называть имен, но есть такие, условно говоря, «звездочки», которых сразу же видно.

Режиссер также упомянул, что жюри оценивало уровень эмоционального воздействия актера на публику и то, насколько живо складывался художественный образ.

Что сильнее всего оказывало, на мой взгляд, эстетическое влияние на слушателей, так это визуальное единение артиста с лирическим героем выбранного им произведения. Например, как воздушно и естественно смотрелась девушка в бирюзовом платье, с босыми ногами, читающая поэму Анны Ахматовой «У самого моря»! Или как с чувством одергивала красный пиджак модница, выбравшая из романа «12 стульев» отрывок про Эллочку-людоедку.

А заключительное художественное слово вряд ли могло оставить равнодушными тех, кто с теплотой относится к микрорайону Аэродром. Стихи Анатолия Кузнецова, единственного представителя старшего поколения на конкурсе чтецов, напомнили о славном прошлом гатчинского аэродрома, где сегодня собрались слушатели:

– Здесь давно уж поселился город,

Здесь его жилой микрорайон.

В память о судьбе авиационной –

С именем твоим, Аэродром.

А судьба твоя звенела славно:

Первых русских летунов,

Первых русских самолетов,

Покорявших небосвод…

13 призеров и отдельный приз за любовь к городу для Анатолия Александровича – так завершился конкурс художественного слова.

Третье место разделили сразу пять участников: Лев Ботвинко, Артем Круцюк, Александра Лопатина, Марьяна Малич и Илья Соломка.

Рядом с ними на пьедестале – серебряная пятерка: Алиса-Александра Гармаш, Эмилия Зольколина, Дмитрий Крупинин, Александр Пирожков, Анастасия Остапенко.

Победа в номинации была присуждена Елизавете Антоновой, Даниилу Сокову и Елизавете Спивак. Но перед награждением призеров было кое-что еще…

Действие третье. Театр юных сердец

Фестиваль театрального искусства проводится в ТРК «Пилот» совместно с АНО «Открытые сердца» уже второй год. У «Открытых сердец» есть отдельное театральное творческое объединение под тем же названием, а в нем – три театральных студии для детей до 18 лет. Ребята занимаются в Новосветском культурно-досуговом центре «Лидер» и делятся на студии по возрасту. Сегодня актеры старшей группы – студии «Подмостки» – завершали первый день фестиваля драмой «Стая». Спектакль в этом году победил в конкурсе культуры и искусства «Музыкальный десант». Метафорически драма о жизни бродячих собак в овраге стала для актеров отражением драмы собственной:

– Подростки хотят реализовать себя, найти ту самую волшебную «собачью дверку», которую пытаются отыскать герои спектакля. К сожалению, это удается не всегда. У кого-то получается, у кого-то нет, но для каждого из них это важно, и каждый ищет свой путь, – рассказывает режиссер-постановщик спектакля Наталия Чеснова, художественный руководитель ТТО «Открытые сердца», ведущая сегодняшнего фестиваля и член жюри. - Под «собачьей дверкой» в постановке подразумевается собачий рай на земле, где всегда тепло и много еды. Для человека же эта дверца может символизировать возможности, которые, увы, открываются не всем. Впрочем, для актеров спектакля, чувствующих схожесть со своими героями, «Стая» – это в первую очередь про надежду и стремление к цели несмотря ни на что.

Нащупать почву, понять, в каком направлении хочется двигаться, и заявить о себе ребятам во многом помогают театральные студии и фестивали, подобные сегодняшнему.

Спектакль «Стая», завершивший первый день театра в «Пилоте», в каком-то смысле стал предтечей второго. 30 марта на той же сцене состоялся конкурс театральных постановок, в котором приняли участие коллективы из Гатчины и Санкт-Петербурга. А яркое настроение гостям и участникам вновь задал сюрприз: на этот раз фестиваль начался с акробатическо-театрального представления от петербургского театра-цирка «Монгольфьери».

«Монгольфьери» – уникальный синтез жанров, сочетание сценического искусства и терапии. По задумке художественного руководителя театра – Ларисы Маркиной – «Монгольфьери» призван помочь раскрыться детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Своеобразная «цирковая скорая помощь», как пишет о себе театр. В Гатчине коллектив выступил с постановкой «Цирк не за горами». В названии выразилась идея о том, что искусство открыто каждому.

После зрелищного старта юные участники театрального конкурса продолжили фестиваль пьесами, скетчами и литературно-музыкальной композицией «Канун». Последняя была поставлена по произведениям Достоевского, Круглова, Пушкина, Сурикова и Фета елизаветинской театральной студией «Эксклюзив» (Гатчинский Дом детского творчества) и заняла первое место.

Лауреатами второй и третьей степеней стали ребята из театр-студий Наталии Чесновой: второе место получила их «Сказка о Попе и работнике его Балде» по Александру Пушкину, третье – спектакль «Давай поиграем в войну» по фарс-пьесе Яны Богдановой.

Военная тематика также прозвучала в исполнении уже упомянутого театра «Эксклюзив». Его актриса Екатерина Федорова была удостоена гран-при в сегодняшнем фестивале-конкурсе за моноспектакль «Блокадный воробей». Спектакль ставили по «сказке-были» поэта-фронтовика Германа Гоппе. Художественный руководитель «Эксклюзива» Марина Хейстонен делится: помимо двух побед, отдельным комплиментом для нее стали вопросы зрителей «А как записаться в ваш коллектив?»

…Представление подходит к концу. Один из любимых вопросов зрителей режиссеру: «О чем спектакль?» Наберусь смелости во второй раз, чтобы ответить вместо режиссера. Сегодняшнее «представление в трех действиях» и двух днях – это, пожалуй, про постоянную смену комедии и драмы, поиски «своей роли» и переживания, которые, при наличии благодарных слушателей и зрителей, всегда перерастают в большое и важное слово.

Мария Ибадова