Встреча с ветеранами

С приветственным словом выступила глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим. Она рассказала о мероприятиях, которые пройдут в Гатчинском округе в честь 9 Мая – в Год защитника Отечества и год 80-летия Победы, о подарках ветеранам к празднику и о многом другом.

- В воскресенье, 6 апреля, исполнилось десять лет со дня присвоения Гатчине высокого статуса города воинской славы. Для нас история Великой Отечественной войны чрезвычайно важна. В этом году мы очень ждем акции «Бессмертный полк» в очном формате и, конечно, парада Победы. Гатчина определена для проведения парада, в ближайшее время состоится рабочее совещание с представителями Ленинградского военного округа, чтобы обсудить все детали, – сказала Людмила Николаевна. - В честь юбилея Победы в Гатчинском округе запланировано более 390 мероприятий, план обширный. По поручению губернатора стоит первоочередная задача – приведение в порядок всех воинских захоронений и мемориалов: уборка, благоустройство, ремонт при необходимости.

Людмила Нещадим поблагодарила ветеранский актив за большую работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения в школах, на уроках мужества, в общественных организациях.

Директор Гатчинского филиала Центра соцзащиты населения Екатерина Битель, а также начальник управления по социально-демографическим вопросам администрации Гатчинского округа Анна Соколова рассказали о мерах социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны.

В частности, гатчинской администрацией совместно с территориальными управлениями, социальными кураторами от органов соцзащиты населения проводится мониторинг условий проживания ветеранов. В качестве адресного шефства в сельской местности в Гатчинском округе запланированы такие мероприятия, как уборка придомовой территории, заготовка дров, мытье окон, уборка дома, расчистка дорожек, распил и колка дров, покос травы и решение прочих хозяйственных вопросов.

В марте 2025 года в областной закон «О предоставлении отдельным категориям граждан едино-временной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов» внесены изменения в части предоставления выплаты не только на проведение капремонта дома, но и на текущий ремонт квартир, находящихся в собственности участников Великой Отечественной войны и лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Размер выплаты на ремонт жилого дома составляет до 437 тысяч рублей, на ремонт квартиры – до 200 тысяч.

Анна Соколова назвала суммы выплат ветеранам к 80-летию Победы. 80 тысяч рублей из федерального бюджета получат ветераны и инвалиды Великой Оте-чественной войны; бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, вдовы участников и инвалидов войны. 55 тысяч рублей получат те, кто проработал в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев (исключая период работы на оккупированных территориях), а также граждане, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны и бывшие совершеннолетние узники концлагерей.

Из регионального бюджета 15 тысяч рублей выплатят инвалидам и участникам войны, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, 10 тысяч – вдовам ветеранов и детям войны. Из бюджета Гатчинского округа ветераны Великой Отечественной получат по пять тысяч рублей.

Решением Совета депутатов Гатчинского округа 13-ти участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Гатчинском округе, присвоено звание «Почетный граждан Гатчинского муниципального округа».

В первом квартале ветеранам Великой Отечественной войны торжественно вручили юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Участие в церемонии приняли сотрудники администрации, депутаты, волонтеры Победы, члены совета ветеранов и участники специальной военной операции. В рамках проекта «От героя к герою» бойцы СВО поздравили с 23 Февраля и 8 Марта участников Великой Оте-чественной войны. В апреле–мае будет проходить вручение подарков ветеранам, в котором также примут участие волонтеры Победы и герои спецоперации.

На встрече и.о. главврача Гатчинской клинической межрайонной больницы Ростислав Павлов рассказал о медицинском обслуживании ветеранов и лиц преклонного возраста. В частности, в КМБ появился новый сервис: в контакт-центре организована работа выделенной линии для ветеранов Великой Отечественной войны, при звонке на общий номер 8-81371-780-75 нужно набрать специальную добавочную цифру «5».

В ходе диалога за чаепитием ветераны задали интересующие их вопросы: о благоустройстве в Гатчине, о ремонте и строительстве школ, о ветеранском статусе, о записи к врачу и обслуживании кардиостимуляторов, а также о размере заработной платы молодых специалистов в свете демографической политики и взаимодействии ветеранских организаций с учреждениями культуры и спорта.

Андрей Соколов