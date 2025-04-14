Елена Рулева - о важности поддержки бизнеса

Елена Рулева отметила, что представленные губернатором результаты – убедительное свидетельство успешной работы правительства. По ее словам, в Ленинградской области уделяется большое внимание созданию благоприятного инвестиционного климата. Пятикратный рост инвестиционного портфеля, увеличение ВРП на 40% и индекса промышленного производства на 38% за 10 лет – яркое тому подтверждение.

Уполномоченный подчеркнула важность вклада малого бизнеса в экономику региона. Налоговые поступления от этого сектора, превысившие 17 миллиардов рублей в 2024 году, демонстрируют равномерное развитие всех видов предпринимательства, от самозанятых до среднего бизнеса.

Елена Рулева считает, что поручение губернатора о разработке программы поддержки регионального сектора экономики до 1 июля 2025 года очень своевременно. По ее мнению, меры поддержки, такие как льготы, субсидии и гранты, должны быть простыми, понятными и доступными для предпринимателей. Также значение имеет повышение грантового финансирования сельхозпроизводителей и обеспечение ежегодного роста региональной поддержки сельского хозяйства не менее чем на 10% в течение следующих пяти лет.

Бизнес-омбудсмен уверена, что поставленные губернатором задачи на 2025 год, включая обеспечение устойчивого развития МСП, доступность финансовых и информационных ресурсов, а также создание благоприятной среды для новых и действующих компаний, будут выполнены. Все это способствует дальнейшему развитию экономики Ленинградской области.

«И я, конечно, продолжу защищать права и интересы предпринимателей, чтобы бизнес имел равные условия для работы», — отметила Елена Александровна.