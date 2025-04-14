Вузы как драйверы развития региона

В Гатчинском государственном университете (бывший ГИЭФПТ) прошел всероссийский форум «Роль региональных вузов в обеспечении устойчивого развития субъектов РФ», на который собрались ректоры региональных университетов. Участие в мероприятии приняли руководители Гатчинского округа Виталий Филоненко и Людмила Нещадим.

Пленарное заседание открыл губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава региона говорил о вкладе вузов в обеспечение кадрового, научно-технологического и инновационного развития отраслей и территорий:

- Региональные вузы должны играть определенную роль в структуре экономики и в развитии региона, в том числе в развитии социальном, гуманитарном, и, конечно, готовить тех специалистов, которые будут востребованы в регионе. Также региональные университеты должны стать площадкой для апробирования всех новелл и методик, чтобы тиражировать их в регионе. Должно ли быть региональных вузов много? Я полагаю, что нет: это должны быть единичные организации.

Александр Юрьевич напомнил, что вузы Ленинградской области создавались в непростое время, когда в системе образования в стране была «огромная турбулентность»:

- Многие регионы России сделали тогда ставку на собственные вузы, чтобы обеспечить себя кадрами, и ленинградские вузы с этой задачей справились: дали возможность нашим ребятам получить хорошие специальности. Сегодня вузы Ленинградской области несут объединяющую функцию в системе образования региона: у обоих университетов есть площадки, где дают и высшее, и среднее профессиональное образование.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова высказалась на тему ключевых изменений в глобальной системе российского высшего образования. Также она поблагодарила всех ректоров региональных вузов за работу и заметила, что региональных университетов в стране немного – всего 37, но эти учебные заведения играют важную роль в экономике субъектов и могут гибко реагировать на запросы своего региона.

Нужно изменить правила игры

Ректор Российского нового университета, доктор технических наук, профессор, академик Российской академии образования Владимир Зернов поделился мнением, что кампус Гатчинского государственного университета очень напоминает кампус Кембриджа, только лучше: «Во всяком случае студенты намного приятнее, и девушки симпатичнее», – заметил Владимир Алексеевич. Также он подчеркнул, что именно региональные вузы составляют топовую часть любого мирового рейтинга. Но в чем отличие зарубежной системы от нашей?

- У них все вузы равны. А что мы сделали? Мы разделили все вузы на первой свежести, второй свежести и непонятно какой. Нужно изменить правила игры: они должны быть едины для всех вузов, независимо от формы учреждения. Аккредитован вуз – хорошо, и какая разница, кто у него учредитель… Никто ж не говорит, что Стэнфорд или Принстон – это региональные вузы, и их надо отовсюду выкинуть. Зачем же мы делим?

Владимир Зернов привел исследовательскую работу Дмитрия Менделеева «К познанию России» (не менее значимую, чем таблица), где сказано, что Россия должна быть наиболее привлекательным местом для жизни на всем земном шаре.

- Наверное, сейчас все наше развитие к этому подводит. Роль регионального вуза в решении этого вопроса такова: это драйвер экономики региона. Если мы будем подходить с этих позиций, тогда и Минобрнауки, и Госдума РФ напишут законы так, чтобы они способствовали развитию вуза, а не препятствовали ему, безотносительно. Я начинал свою трудовую деятельность в КБ Королева и знаю, что когда Гагарин полетел в космос, мы на космическую программу затратили на порядок меньше, чем наш основной конкурент. Причем здесь региональные вузы? А при том, что мы с вами должны думать на порядок лучше, чем те, кто обласкан государством, в том числе и с финансовой точки зрения, – подвел итог академик Зернов и пожелал присутствующим оптимизма и гордости за свою страну – такой же, как 12 апреля 1961 года.

ЛГУ – кузница кадров и оплот науки

О вкладе региональных вузов в экономику говорил ректор ЛГУ им. Пушкина Григорий Двас:

- У нас относительно небольшой вуз – менее 14 тысяч студентов, но вклад в социально-экономическое развитие Ленинградской области значительный. 42% всех молодых специалистов, которые в среднем за год приходят работать в организации Ленобласти, это наши выпускники. А по педагогическим специальностям наш вклад составляет 74% всех молодых учителей в системе образования региона. Мы ежегодно участвуем в конкурсе контрольных цифр приема Минобрнауки и ежегодно побеждаем, и это благодаря тому, что повестка Ленинградской области совпадает с федеральной, и мы востребованы на федеральном уровне.

Однако не все сводится исключительно к подготовке кадров. Григорий Викторович обратил внимание на солидный научный потенциал ЛГУ – почти 100 докторов наук и более 300 кандидатов, в университете представлены все отрасли науки, вуз участвует в разработке и научном сопровождении самых разных региональных научных программ, сотрудники ЛГУ выступают и в качестве разработчиков, и в качестве экспертов.

Отвечая на вопрос, что нужно для развития региональных вузов, Григорий Двас назвал несколько аспектов, в том числе наличие регионального компонента в образовательных программах, чтобы выполнять задачу, которую ставит учредитель. И воспитательным процессом лучше заниматься на примерах из истории малой родины и местных социокультурных традиций. На это замминистра Минобрнауки Ольга Петрова ответила, что никаких законодательных ограничений тут нет – все в руках преподавателей вуза.

Также Григорий Викторович поднял вопрос о целевиках. Директора школ зачастую опасаются подавать заявки на целевые договора, потому что возникают такие ситуации: выпускник вуза готов работать, а школьный преподаватель взял и не ушел на пенсию – вакансии нет. Зато в соседней школе – наоборот, учитель неожиданно уволился, и освободилось место. Нужна возможность изменить целевой договор, заменив заказчика, чтобы регион не платил штрафы. Ольга Петрова предложила простое решение: нужно, чтобы целевой договор оформлял департамент, тогда будет распределение по всем школам.

Ассоциации региональных вузов – быть

Говоря о том, в чем нуждаются региональные вузы для своего развития, ректор Сургутского госуниверситета Сергей Косенок затронул тему равенства в законодательстве:

- Все федеральные законы о высшей школе говорят о федеральных вузах – и точка. Может быть, поставить запятую и добавить региональные вузы? Конкретно это касается военно-учебных центров: мы много лет не можем открыть военную подготовку в университете.

Кроме того, Сергей Косенок предложил создать Ассоциацию региональных вузов и таким образом влиять на повестку. Участники дискуссии сошлись во мнении, что такая ассоциация необходима, ректор Гатчинского университета Александр Туфанов предложил подписать меморандум о создании данной организации.

Не будьте динозаврами – эволюционируйте!

Подводя черту, глава 47 региона Александр Дрозденко назвал обязательное условие выживаемости и конкурентоспособности региональных вузов: надо постоянно трансформироваться, эволюционировать, чтобы не вымереть, как динозавры:

- Задача обоих наших университетов – меняться в соответствии с требованиями времени и готовить тех специалистов, которые будут востребованы в регионе. Региональный университет должен быть «заточен» под региональные проблемы, под региональную экономику и под решение региональных кадровых вопросов. Региональный вуз должен быть таким, чтобы его учредитель – правительство – не представляло будущего своего региона без собственного университета. Тогда он будет драйвером экономики и науки и прочно займет свое место. Я бы очень хотел, чтобы каждый региональный вуз имел хороший баланс: конкуренция на входе и конкуренция на выходе. Чтобы была конкуренция при поступлении, и чтоб выпускник был востребован и на межрегиональном уровне. Если удастся достичь этого баланса, тогда будущее у наших вузов точно есть, и фундамент незыблем.

Екатерина Дзюба